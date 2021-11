Procurando perfume? Confira 5 opções com descontos que valem a pena

A Black Friday só acontece no dia 26 de novembro, mas os descontos já começam a pipocar ao longo do mês. O esquenta é uma oportunidade boa para quem busca uma opção de presente ou uma compra pessoal.

Para te ajudar nessa caça aos preços vantajosos, fizemos uma seleção de perfumes com descontos que realmente valem a pena e são válidos até a meia-noite de 18 de novembro. Confira a nossa seleção e escolha o seu preferido!

1- Lacoste L12.12 Sparkling Eau De Toilette 90ml (feminino), de R$328,23 para R$276,28 (compre aqui)

2- Hugo Boss Bottled Night Eau De Toilette (masculino), de R$227,31 para R$204,24 (compre aqui)

3- Joop Homme Eau De Toilette 75ml, de R$159,00 para R$108,98 (compre aqui)

4- Hugo Boss The Scent For Her Eau De Parfum 100ml (feminino), de R$389,00 para R$332,00 (compre aqui)

5- Calvin Klein Euphoria Eau De Parfum 50ml (feminino), de R$243,90 para R$190,00 (compre aqui)

* Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados na quarta-feira (10/11) e podem estar sujeitos a alterações.