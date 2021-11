Sem marido de aluguel! Faça a manutenção de casa com estas ferramentas

Nada como ter a autonomia para resolver pequenos problemas em casa. Fizemos uma listinha com alguns itens básicos para está começando.

Veja também: Casa bagunçada? Dicas de objetos decorativos para colocar tudo em ordem

As dicas vão desde organizadores a maleta para ferramentas. E, detalhe, os itens citados estão em promoção no esquenta da Black Friday da Amazon que vai até dia 14 de novembro, além de economizar investirá para ter um ponto de descanso ainda mais lindo. Confira as dicas a seguir:

1- Termômetro infravermelho de superfícies, Bosh, R$424, 15. Compre aqui.

2- Canivete, Vonder, R$58,40. Compre aqui.

3- Furadeira e parafusadeira, Bosh, R$240,47. Compre aqui.

4- Rede de proteção, Protej, R$41,48. Compre aqui.

5- Ferro de solda sem fio, Cuculo, R$206,59. Compre aqui.

Continua após a publicidade

6- Maleta para ferramentas, Bosh, R$62,91. Compre aqui.

7- Fita isolante, Steck, R$13,76. Compre aqui.

8- Gancho adesivo para parede, 3M, R$21,41. Compre aqui.

9- Organizador de fios, 3M, R$24,86. Compre aqui.

10- Lanterna luz de emergência, Energizer, R$304,58. Compre aqui.

* Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados na segunda-feira (08), e podem estar sujeitos a alterações.