Peptídeos: o que são e como podem ser benéficos para a pele?

Muito provavelmente você já usou e abusou de peptídeos sem saber o que era – ou leu que eles estavam presentes em determinada fórmula, mas sem fazer muita ideia do que isso significa. Calma, que você não está sozinha! Apesar do nome “estranho”, esses ativos são estruturas formadas por moléculas de aminoácidos e podem ser encontrados em diversos produtos de beleza com os nomes de vitamina C, ácido hialurônico, niacinamida, resveratrol e muito mais. Agora você sabe do que estamos falando, certo? Esses produtinhos ajudam no rejuvenescimento da pele e no tratamento de manchas.

O que são peptídeos?

Os peptídeos são partículas pequenas, ideais para absorção do organismo, e durante o processo de produção, eles podem ser naturais ou sintéticos – definidos também como proteínas fragmentadas. Existem muitos tipos e eles são classificados de acordo com o número de aminoácidos presentes nas moléculas: dipeptídeo (formado por dois aminoácidos), tripeptídeo (formado por três), tetrapeptídeo (quatro), oligopeptídeo (de quatro até 50 aminoácidos) e polipeptídeo (formado por mais de 50 aminoácidos).

“Os peptídeos servem para otimizar a cadeia estrutural de aminoácidos de cada estrutura colágena da nossa pele e com isso mantê-la mais firme, mais jovem, mais funcional e mais saudável”, explica a cosmiatra Ludmila Bonelli, especialista em dermatocosmética e diretora científica da Be Belle. Esses ativos são originários de uma tecnologia moderna que melhora o processo de reparação da pele e estimula a produção de proteínas, resultando em uma pele mais bem tratada.

Um grande diferencial é que eles “imitam processos naturais da pele”, sendo ótimos para estimular a renovação das células, regular a fabricação de sebo e melanina, além de proteger a pele e dificultar a degradação do colágeno. “Eles são uma ótima alternativa para o tratamento tópico. Eles ainda podem melhorar a hidratação cutânea e a textura da pele, diminuir a irritação e ajudar na recuperação da barreira cutânea, além da ação antienvelhecimento devido ao efeito antioxidante”, completa Maria Eugênia Ayres, farmacêutica e gestora técnica da Biotec Dermocosméticos.

Como os peptídeos são aliados do skincare?

No skincare, é interessante investir em associação de ativos para chegar ao resultado que você deseja. De acordo com Maria Eugênia, se você deseja tratar manchas na pele: o ativo Beta-White (peptídeo que atua com um gene que regula a expressão de múltiplos genes de pigmentação) junto ao Hyaxel (agente antiaging composto por ácido hialurônico) ajuda na redução das manchas, clareando com efeito de luminosidade e ainda auxiliando na renovação epidérmica. Vale consultar seu médico para entender o que pode ser melhor para você.

Presentes também em suplementos orais que trazem benefícios à pele. O Glycoxil, peptídeo derivado da carcinina que possui ação antiglicante (ativos que evitam os danos do açúcar nas moléculas de proteína), antioxidante e combate o efeito dos radicais livres. “Dessa forma, este ativo atua em todas as fases da glicação, ajudando assim, na prevenção do envelhecimento precoce dos tecidos e na manutenção da saúde da pele”, diz Maria Eugênia.

O constante avanço da tecnologia deve melhorar ainda mais a ação desses ativos. A farmacêutica conta que peptídeos devem em breve ter formulações com ação prolongada, melhor absorção e sensorial sofisticado. “Um produto à base de peptídeos para alisar ou colorir o cabelo que terá efeito sem a necessidade de abertura de cutículas desse fio, minimizando, portanto, a perda de água e consequentes danos à estrutura da fibra capilar. Peptídeos também serão grandes aliados da Epigenética nos tratamentos ultrapersonalizados”, explica ela. Só nos resta esperar por produtos ainda mais modernos e que prejudicam menos nossa pele e cabelo.