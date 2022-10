Guia para tratar olheiras: os tipos e o que fazer em cada caso

Atualizado em 25 out 2022, 19h20 - Publicado em 26 out 2022, 08h03

Por Joana Oliveira Atualizado em 25 out 2022, 19h20 - Publicado em 26 out 2022, 08h03

Uma boa noite de sono é essencial para manter a saúde em dia, mas nem sempre é suficiente para evitar olheiras e inchaço na região dos olhos. Com a pele mais fina do que a do resto do corpo, essa região é muito suscetível a problemas como uma alimentação inadequada ou falta de hidratação. Até mesmo fatores genéticos influenciam no aparecimento das manchas, como explica o dermatologista Abdo Salomão Júnior: “Pessoas que possuem pais com olheiras, por exemplo, têm mais chances de apresentarem o problema durante a vida.” Ele e outros especialistas explicam como identificar cada tipo de olheira e como tratar e amenizar o aspecto de cada uma delas.

Olheira pigmentar

O acúmulo de melanina na região dos olhos causa a olheira pigmentar, cujo aspecto pode ser amenizado por cremes clareadores, já que eles agem nas células produtoras de pigmento, os melanócitos.

“Nesses casos, também é importante evitar esfregar excessivamente os olhos, seja por alergias ou na hora de retirar a maquiagem. Isso porque, quando realizado de maneira constante, esse ato pode levar a uma inflamação local com consequente surgimento de hiperpigmentação pós-inflamatória e escurecimento da região dos olhos”, acrescenta Cláudia Merlo, médica especialista em Cosmetologia pelo Instituto BWS.

A especialista ressalta que, para algumas pessoas, os tratamentos em consultório podem agilizar o processo de clareamento, principalmente com lasers de picosegundos, que são ultrarrápidos e geram um efeito mecânico de fragmentação da melanina, que é eliminada pelo organismo.

Olheira profunda

O escurecimento da região, nesse caso, ocorre pelo surgimento de uma profundidade abaixo do olho que confere ao rosto um aspecto cansado. Isso acontece por uma redução do “compartimento de gordura” na pele da região dos olhos, seja por fatores genéticos, emagrecimento excessivo ou envelhecimento. Nesses casos, os cremes são inúteis, dizem os especialistas.

“Quando a causa é genética ou por redução do compartimento de gordura, o preenchimento com ácido hialurônico é uma solução, pois é capaz de devolver volume à região, além de conferir hidratação”, explica Cláudia.

“Mas, no caso de olheiras profundas formadas pela desestruturação da face, é importante primeiro realizar todos os tratamentos para reposicionamento dos compartimentos da face antes de tratar as olheiras. Não é incomum que, após o tratamento das estruturas faciais, o preenchimento das olheiras não seja mais necessário. Caso essa avaliação seja negligenciada e o preenchimento da olheira seja feito primeiro, os resultados podem ser insatisfatórios, inclusive com surgimento de edema local e preenchimentos aparentes”, alerta a médica.

Olheira vascular

De coloração arroxeada ou azulada, as olheiras vasculares geralmente são acompanhadas por inchaço na região dos olhos. Essas são as famosas “olheiras de sono”, cujas principais causas são o cansaço e o estresse. Para tratá-las, a melhor estratégia é a drenagem manual ou o uso de cosméticos que ativam a circulação sanguínea, explica Cláudia.

Olheira sanguínea

Apesar de também apresentarem coloração azul-arroxeada, as olheiras sanguíneas são causadas pela presença e acúmulo de vasinhos na região dos olhos e, frequentemente, requerem tratamento médico. Para eliminar esses vasinhos, a cirurgiã vascular Aline Lamaita recomenda lasers de alta precisão.

“São realizados disparos de laser que agem no sangue dentro do vaso, queimando-o por dentro, o que leva ao seu fechamento. O tratamento apresenta bons resultados e tem grande nível de segurança, já que a dor é amenizada com uso de aparelhos resfriadores de pele”, esclarece a especialista.

Bolsas

As bolsas abaixo dos olhos se formam por conta da frouxidão do tecido muscular e da pele, o que leva a uma “projeção das bolsas de gordura”, explica o dermatologista Abdo Salomão Júnior, e não são tratáveis em casa. “Essas bolsas sob os olhos incomodam muita gente. Elas se formam pela flacidez da musculatura e dão um aspecto envelhecido e cansado ao rosto, mas podem ser solucionadas com procedimentos de ultrassom ultrafocado”, diz o médico.

Ele explica que procedimentos como esse agem em três camadas da pele atingidas pelo envelhecimento: “Através da aplicação do calor, o ultrassom microfocado alcança e diminui a gordura localizada nessa região. Além disso, agindo em outra profundidade, ele consegue alcançar a musculatura flácida, melhorando seu tônus, e atua também sobre a pele da região, com estimulação de colágeno e redução das rugas mais visíveis.”

Olheira mista

E quando todas as manchas e alterações na região dos olhos aparecem de uma vez só? Por pior que seja, a olheira mista é o tipo mais comum de pigmentação nessa área, dizem os especialistas. A melhor estratégia para amenizar seu aspecto é associar diferentes tipos de tratamento de acordo com as necessidades de cada pessoa. “O fundamental, no entanto, é consultar uma médica especializada para avaliar as manchas e traçar um plano de tratamento para evitar efeitos indesejados”, recomenda Cláudia Merlo.