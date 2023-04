10 Penteados para noivas com cabelos longos

Penteados para noivas fazem parte de toda a experiência de planejamento de um casamento. Já escolheu o tema da festa, o lugar, o vestido, o sapato, mas ainda falta pensar em como vai usar o cabelo no grande dia? Claro que você pode deixar para o último minuto, ideias vem e vão, certo?! Mas é bom manter em mente algumas opções.

Se a inspiração ainda não bateu ou sua ideia mudou, temos aqui algumas imagens que podem te ajudar nesta missão – caso seu cabelo seja longo. Temos penteados para noivas com cabelos lisos, cacheados e crespos. Caso você seja convidada, vem se inspirar também.

10 penteados para noivas de cabelos longos:

Coque torcido para casamento

Um coque torcido é sempre uma inspiração bem-vinda. É elegante e funciona em quase todos os tipos de cabelos.

French twist

Estamos acostumadas com penteados que exigem um cabelo finalizado liso, mas sabemos que isso não é uma regra e as texturas naturais dos cabelos precisam entrar nas inspirações de penteados para noivas. O french twist, o toque francês no coque invertido, fica lindo em fios enrolados.

Ondas de diva

Não existem ondas mais perfeitas que essas. Se você optar por usar o cabelo solto, pode usá-lo natural ou finalizado como babyliss, adornos laterais e coroas ornam muito bem com esta escolha.

Torcido com flores minimalistas

Um coque com pequenas flores, formando uma coroa, fica uma graça e dá um ar mais campestre. É ótimo para quem busca um casamento minimalista.

Solto com coroa de pedrarias

Quer algo mais ousado? Pode usar uma coroa maximalista sem medo. Elas funcionam com o cabelo solto, coque despojado, tranças e rabos de cavalo. Vale também usar com os fios naturais, apenas finalizado como desejar. Que tal apostar em um belo black power com uma coroa ou outro adorno?

Trança sereia

Uma lista de penteados não seria digna sem tranças, seja uma de sereia bem solta, ou aquelas que moldam apenas partes dos cabelo e deixam o resto dos fios soltos.

Penteado semipreso para noivas

Esse é daqueles penteados que não sabemos muito bem como definir, mas que são belíssimos e ficam lindos em diferentes texturas de cabelo. Dá para prender parte dos fios com tranças ou torcidinhos, fica a gosto da noiva. Veja abaixo outro exemplo com a proposta parecida:

Rabo de cavalo com volume

Um belo rabo de cavalo com volume é chique, se adequa muito bem para noivas que querem véu ou outros acessórios de cabelo – sejam flores, presilhas ou tiaras.

Já está se sentindo inspirada?