Penteados com franja: 6 inspirações para arrumar os cabelos

As franjas estão em alta neste inverno, sendo a aposta de it girls como Sabrina Carpenter, Malu Borges e Vanessa Hudgens para trazer uma novidade aos cabelos. Mas, em dias atarefados ou nos quais o calor aparece, deixar os fios soltos pode ser um incômodo. Nestas horas, investir em penteados que casem com a franja é uma das melhores pedidas.

A seguir, selecionamos 6 penteados com franja para você arrumar os fios neste inverno:

Penteados com franja: 6 inspirações

Solto, mas preso

A Sabrina Carpenter é a it girl da franja e está sempre trazendo inspirações para estilizar os cabelos. Entre as opções está o estilo semipreso.

Fazer é muito fácil: separe as mechas superiores e prenda os fios com um elástico pequeno de plástico. Estilize com um mousse para dar maior volume, assim você alcança a proposta.

Para penteados mais sofisticados, vale investir em um look lambido, que pode ser atingido com mousse para pentear e gel, deixando a franja natural. Mas, para propostas mais despojadas e naturais, utilize a menor quantidade de produtos possível, apenas criando volume.

Coque despojado

Os coques despojados são clássicos no universo dos penteados, especialmente para quem não gosta de aplicar muitos produtos nos fios. Para quem tem franja, uma boa aposta são os coques rentes à raiz do couro cabeludo com franja solta, seja ela uma curtain bangs ou uma franja clássica.

Comece por separar a franja do restante dos fios e, em seguida, puxe estes para trás com um pente molhado e prenda com um elástico. Feito isso, é só seguir com sua técnica preferida para coques e, caso queira maior fixação, aplicar um spray fixador.

Rabo de cavalo volumoso

O rabo de cavalo é um penteado universal, você nunca vai errar com ele! Separe a franja do restante dos fios caso ela seja lateral ou, no caso das clássicas, deixe a franja no seu local de preferência. Em seguida, delimite a linha da raiz e separe o resto das madeixas pela metade, puxando para trás até formar o rabo de cavalo.

Para looks mais naturais, aposte no uso de mousses para dar maior volume, mas fuja de gel e spray fixador. Você ainda pode seguir a mesma proposta para rabos de cavalo polidos, apostando no uso de gel e um pente de cabelo molhado e firme.

Coque polido

Os coques vêm em diversas formas, e os polidos ganham cada vez mais o coração das it girls. Uma aposta diferenciada é fazer um coque repuxado e lambido sem deixar a linha da raiz visível, deixando o coque o mais alto possível e a franja solta – sem o uso de muito produto.

Separe a franja e puxe o resto dos fios com um pente molhado e gel, se assegurando de não delimitar a linha da raiz ou separar o cabelo em dois lados. Prenda as madeixas o mais alto possível e siga na produção do coque. Para um efeito mais sofisticado, passe um spray fixador e venha com uma escova mini para controlar os fios rebeldes.

Tranças românticas

Para dias mais casuais e românticos, as franjas podem ser boas parceiras. Separe a franja e delimite a linha da raiz, separando os fios pela metade. Comece a fazer as tranças de sua preferência, deixando elas mais despojadas para dias casuais ou mais presas para dias de maior sofisticação. Para decorar, adicione laços no fim de cada trança.

Semipreso com coque

Quando pensamos em penteados sempresos, logo temos a imagem dos rabos de cavalo, mas os coques também podem ser uma boa aposta.

Separe a franja e estilize. Puxe os fios para trás com um pente molhado, podendo delimitar a linha da raiz ou seguir por cima da mesma, fazendo um mini rabo no topo da cabeça. Transforme o rabo de cavalo em um coque despojado.

