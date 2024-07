Por que ninguém deveria dormir com o cabelo molhado

Lavar o cabelo à noite é um hábito de quem só encontra uma brecha para fazer a higienização neste horário. Mas a preguiça de secar, sejamos sinceras, já fez muitas de nós irem para a cama com os fios ainda úmidos. E, afinal, dormir com o cabelo molhado faz mal? Vamos descobrir juntas.

Primeiro, é relevante saber que a lavagem dos cabelos deve ser feita regularmente para eliminar as impurezas da região. “A regra é manter sempre o couro cabeludo limpo, sem sujidades, cheiros ou resíduos como descamações”, explica Renata Sitonio, dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia.

É importante massagear o couro cabeludo com shampoo e não esfregar a espuma nos fios, para que o comprimento não fique desidratado. Se você faz isso tudo, porém, ainda pode ser insuficiente. É que uma escolha na sua rotina é capaz de prejudicar ou não suas madeixas.

Faz mal lavar o cabelo à noite?

Com a rotina corrida, muitas mulheres só conseguem fazer essa higienização à noite, e a verdade é que o horário da lavagem não interfere na saúde dos cabelos, segundo a especialista.

O problema está em não secar bem toda a região. “É importante os fios estarem secos antes de dormir para evitar a proliferação de fungos, devido à umidade”, explica.

O que acontece se dormir com o cabelo molhado?

Dormir com o cabelo molhado pode causar a proliferação de fungos e bactérias, levando a processos inflamatórios como a foliculite e dermatite seborreica, popularmente conhecida como caspa, de acordo com a médica.

Também pode acontecer queda de cabelo, irritações na pele, danificação da estrutura e cutícula do cabelo e proliferação de fungos e bactérias nos tecidos dos travesseiros, aumentando as chances das crises respiratórias surgirem em quem tem problemas como rinite.

Se eu lavar o cabelo à noite, devo usar secador de cabelo?

Secar o cabelo com alguma fonte de calor é a saída para quem não consegue higienizar os fios de manhã, mas não quer dormir com os cabelos molhados. Embora evite uma série de problemas citados acima, também existem questões nessa escolha.

Segundo a médica, fontes de calor danificam os fios. “A chapinha é pior que o secador e nunca deve ser usada com os cabelos úmidos, pois pode formar bolhas dentro da haste capilar, o que chamamos de buble hair, e causar quebra irreversível dos fios”, acrescenta.

Mas, se o uso de fontes de calor for a única opção para dormir com o cabelo seco, ela ainda é melhor do que dormir com o cabelo molhado.