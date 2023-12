Maquiagem de fim de ano: tudo para o look perfeito

Com o fim do ano apenas a algumas semanas de distância, é possível que você já esteja pensando sobre os looks para o Natal e o Ano Novo. Se esse é o caso, não esqueça da maquiagem! Afinal, o look completo precisa também de uma make à altura.

É por isso que montamos a seleção abaixo: escolhemos iluminadores faciais e corporais, glosses e blushes para compor um visual com a cara das festas de final de ano. Aproveite as ofertas abaixo e celebre muito!

