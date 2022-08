Para que serve o tônico capilar? Entenda seus benefícios e usos

O tônico capilar é o aliado perfeito para o cuidado dos fios, já que mantém a saúde e traz diversos benefícios para os cabelos a partir de um local muitas vezes esquecido, mas crucial: o couro cabeludo. Ao contrário de outros produtos, como os xampus, condicionadores e máscaras, ele deve ser aplicado diretamente no bulbo, a base da fibra capilar.

Normalmente, esses produtos possuem alta concentração de vitaminas e óleos benéficos para as madeixas. Em entrevista à CLAUDIA, a visagista e terapeuta capilar, especializada no tratamento com tônicos, Grey Teodoro, explica tudo o que você precisa saber.

“O tônico capilar é desenvolvido para cuidar da saúde do couro cabeludo. É um produto de permanência, ou seja, um produto que você não precisa enxaguar após a aplicação”, aponta.

Como usar o tônico capilar?

O cabelo deve estar higienizado e a aplicação é realizada diretamente no couro cabeludo, fazendo “uma massagem com a ponta do dedo, suavemente, para ativar a circulação e facilitar a absorção dos nutrientes”.

Grey afirma também: “Para conseguir algum resultado, a frequência de aplicação deve ser diária. Ao contrário das medicações que você ingere e ficam no seu organismo por um período de tempo, o tônico é mais pontual e vai agir só onde está depositado, por isso ele tem que ser usado continuamente durante um certo período”.

Benefícios do tônico capilar

Existem diversos tipos de tônicos – alguns tratam doenças do couro cabeludo e anomalias, como dermatites, descamação, caspa e excesso de oleosidade, enquanto outros são focados no tratamento da queda de cabelo ou são apenas fortalecedores. A terapeuta capilar detalha: “Como o produto é aplicado diretamente no couro cabeludo, ele consegue penetrar mais a fundo e ativar a microcirculação, o que favorece a irrigação do bulbo capilar, onde é formado o cabelo, aumentando o suprimento de nutrientes e estimulando a renovação celular.”

O uso do tônico resulta em cabelos mais fortes, mais nutridos, com menos queda, mais brilho e ainda garante um couro cabeludo saudável.

Como escolher o melhor tônico capilar?

Para compreender exatamente o que seus fios precisam, é essencial consultar um terapeuta capilar. A análise específica permite que o tratamento seja ideal para as necessidades do seu cabelo.

Grey aconselha apostar em produtos mais naturais. “A gente tem uma riqueza de óleos essenciais que oferecem o mesmo benefício de produtos repletos de substâncias negativas, sem nenhuma reação posterior, então não existe a probabilidade de efeito rebote”.

“A minha preferência sempre são os óleos essenciais, já que eles conseguem penetrar profundamente no couro cabeludo e promover essa regeneração capilar. Existem diversos óleos essenciais e cada um é direcionado para uma necessidade”, complementa.

Além disso, os óleos oferecem mais benefícios, já que, segundo a visagista, eles não deixam o cabelo seco, como pode acontecer com os tônicos regulares. “O cabelo fica mais seco durante o processo, porque o tônico é para tratar primeiro o couro cabeludo. Com os produtos naturais isso não ocorre, já que tem uma boa compatibilidade com a fibra, o cabelo fica bonito ainda durante o tratamento”, finaliza.