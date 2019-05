Os loiros mais pedidos para Romeu Felipe, o rei da coloração

Os tons de loiro sempre foram amados pelas brasileiras, mas são tantas opções que fica difícil escolher o mais bonito. Para te ajudar, conversamos com Romeu Felipe, hairstylist e proprietário do ROM.Concept, para saber quais são os loiros que estão bombando na estação.

Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, o profissional é especialista em coloração e queridinho das loiras.

Confira 5 estilos diferentes para se inspirar e arrasar:

Baby Blonde

Esse estilo de loiro é resultado de uma técnica de mechas bem fininhas distribuídas por todo o cabelo para simular a iluminação natural do cabelo de um bebê. As mechas são feitas com diferentes tonalidades da mesma cor de maneira suave para dar uma acabamento mais natural.

Sand Blonde

Uma tonalidade mais clara e fria, o “loiro areia” é levemente acinzentado e valoriza as peles frias. “Essa tendência é resultado de um trabalho de mechas invisíveis, que são livres de marcação”, diz Romeu Felipe.

Cappuccino

Esse é o tom ideal para criar o tão famoso “morena iluminada”. Os nuances de dourado iluminam os fios de uma forma sofisticada e sem a necessidade de um clareamento radical. “É uma coloração perfeita quem não abre mão do cabelo escuro, mas que também deseja um pouco de luz do visual”, afirma Romeu.

Bege Chocolate

Perfeito para todos os tipos de pele, o bege chocolate é um tipo de castanho muito charmoso. Nesse estilo, as nunces trazem luminosidade e brilho aos fios castanhos, além de preservar a integridade da fibra, já que dispensa a necessidade de clareamentos intensos.

Bege Dourado

Definitivamente esse é o mais clássico dos estilos pedidos no salão. É uma combinação de nuances quentes e frias que criam um visual sem muito contraste. Uma vantagem é que, por ser um loiro mais nude, não precisa de muitos retoques.

Como cuidar do seu loiro

Somente um bom profissional não faz milagre. É necessário hidratar e proteger o cabelo dos desgastes naturais do dia a dia. Para preservar a cor, lembre-se de evitar o contato direto das madeixas com a água do mar e da piscina. E se você é daquelas que ama ferramentas de calor como secador e baby liss, tenha como seu melhor amigo um protetor térmico antes da escova ou do styling.

