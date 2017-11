A nova ordem é comprar bem sem gastar muito. Os vários anos de pesquisa e a alta tecnologia adotada pela indústria podem encarecer os cosméticos. Mas isso não significa que só o caro é bom. Nem que o barato funcione mal.

“O mais importante, na hora da compra, é observar os ativos da fórmula para verificar se são adequados ao seu tipo de pele e cabelo”, explica a dermatologista Alessandra Fraga.

Se sua pele é oleosa, por exemplo, ingredientes seborreguladores devem estar presentes. Em nossa seleção, indicamos também maquiagens que trazem multibenefícios e andam junto com as tendências internacionais.

Escolher em um mar de opções é sempre um desafio. Para ajudar você nessa missão, consultamos dermatologistas, cabeleireiros e maquiadores. Também testamos vários produtos na redação e adotamos como limite o valor de 50 reais. Parece impossível, mas encontramos até babyliss e cremes antissinais. Confira!

Rosto

1. Idade Expert 45+, L´Oréal Paris, R$ 42,90. A linha contém ativos específicos para as necessidades de cada faixa etária. Este produto age contra flacidez, rugas e linhas de expressão.

2. Balm Coco Loco, Agatha Ruiz de La Prada, R$ 29. Com efeito de brilho saudável, forma uma película nos lábios, evitando o ressecamento.

3. Máscara Mineral Reequilibrante, Vichy, R$ 19,90. O kit com dois sachês. “Máscaras desse tipo podem ajudar no resultado de tratamentos”, diz a dermatologista Katlen Conceição.

4. Máscara Facial Black Mask Peel-Off, Shills, R$ 36. Com pó de carvão, ativo purificante queridinho do momento, remove cravos e células mortas.

5. Age Away, Dermage, R$ 50. O kit com quatro sachês. Com peptídeos, diminui as contrações musculares e promove alisamento instantâneo.

6. Finalizador de maquiagem Final Touch, Hinode, R$ 45. Tem efeito mate e fixador, aumentando a durabilidade do make.

7. Creme Anti-Idade FPS 20, Avon, R$ 35. De uso diurno, tem antioxidantes para melhorar a firmeza e atenuar as linhas finas.

8. Espuma de Limpeza, Feito Brasil, R$ 49. A textura supermacia e aromática proporciona higienização suave e agradável. Contém vitaminas E e F, que são poderosos hidratantes.

9. Skinclearing, Neutrogena, R$ 49,90. Com ácido salicílico e tom corretivo, trata enquanto disfarça acne.

10. Hidratante Facial FPS 30, Botanical Effects, Mary Kay, R$ 45. Contém o FPS ideal para o dia a dia e antioxidantes como pitaia e aloe vera. É absorvido rapidinho.

Água Micelar, Nivea, R$ 34. A fórmula aquosa limpa, demaquila, refresca, suaviza e hidrata a pele sem deixar resíduos oleosos.

12. Máscara em Gel Cucumber, Korres, R$ 35. As propriedades calmantes e revigorantes do pepino são específicas para a área sensível dos olhos.

13. Água de Uva, Caudalíe, R$ 49. O líquido extraído da uva se transforma em ótimo calmante para peles secas e sensíveis. Pode ser aplicado a qualquer hora.

Make

1. Máscara para cílios Sized to Go Zoom Lash, M.A.C, R$ 45. Um clássico da marca para volume e definição, em tamanho ideal para levar no nécessaire.

2. Corretivo Líquido, Mahogany, R$ 42. Com vitamina E, hidrata a pele enquanto camufla imperfeições. Evita assim o possível efeito seco e craquelado.

3. Pincel S Shape Contour, Océane Femme, R$ 50. “A curvatura é perfeita para o contorno do rosto”, diz a maquiadora Valéria Ribeiro.

4. Kit de pincéis Unique, Belliz, R$ 36,90. Em um único estojo, ferramentas para delinear, esfumar, passar sombra e pentear as sobrancelhas.

5. Paleta Contour Powder Palette, RK by Kiss, R$ 35. Reúne os tons necessários para a técnica de contorno facial. São usados os mais claros nos pontos que se quer destacar.

6. Batom Stick Loucura, Phebo, R$ 50. Além de prático e fácil de aplicar, hidrata e não deixa os lábios pegajosos.

7. Base Líquida HD, Vult, R$ 33,50. “Propicia alta e duradoura cobertura. De fato, um ótimo custo-benefício”, afirma o maquiador Alex Cardoso.

8. Carimbo Delineador Gatinho, Apipila, R$ 19,99. Exige um pouco de treino, mas facilita muito o desenho do olho.

9. BB Cream PhotoReady, Revlon, R$ 49,90. Garante os benefícios do BB cream com a vantagem da cobertura de base.

10. Esponjas Macarons, Studio KV, R$ 35,90 o kit com duas. Conferem acabamento mais natural que o pincel e evitam desperdício na aplicação de bases e corretivos.

11. Kit de Maquiagem Minuto de Beleza, Elke, R$ 40. Inclui os principais itens para um make básico: lápis de olho, máscara para cílios e batom.

12. Base Fluida Matte Aviva Noir, Jequiti, R$ 39,90. Com aplicador conta-gotas e textura ultrafina, deixa a pele bem sequinha.

13. Sombra em Stick Less Is Better, Kiko Milano, R$ 49,90. De longa duração, não borra nem perde a cor ao longo do dia.

14. Máscara Incolor, SD Make Up, R$ 42. Funciona como gel fixador específico para cílios e sobrancelhas, mantendo os fiozinhos no lugaro dia todo.

15. Diva Blur Matificante, Eudora, R$ 49,99. Atenua instantaneamente rugas e linhas de expressão e dá um aspecto mais lisinho e uniforme ao rosto.

16. Bastão Iluminador Master Strobing Stick, Maybelline, R$ 49. O formato prático e a fórmula cremosa facilitam a criação de pontos sutis de luz no make.

17. Batom Líquido Matte Mariana Saad, Payot, R$ 24,90. Entre todos os benefícios, a longa duração é o grande diferencial.

18. Blush C1g, Contém 1g, R$ 38. As partículas bem finas do pó proporcionam aplicação uniforme, boa aderência e toque aveludado à pele.

19. Paleta de sombras Essential Palette, Joli Joli, R$ 29,90. “É um verdadeiro curinga. Além de criar esfumados lindos, preenche sobrancelhas”, diz o maquiador Alex Cardoso.

1. Sabonete Líquido Hidratante, Aveeno, R$ 28,74. ”Produtos à base de aveia são superindicados para acalmar peles sensíveis”, diz a dermatologista Valéria Marcondes.

2. Kit de Tratamento Scrub Nail Therapy, DNA Italy, R$ 14,90. Dupla perfeita para unhas com descamação e manchas brancas. Inclui esfoliante e base fortalecedora.

3. Creme Nutritivo de Glicerina, Granado, R$ 28. Traz o benefício umectante da glicerina em fórmula suave e fácil de espalhar.

4. Deo Colônia O Lado Rosa da Vida, Quem disse, Berenice?, R$ 29,90 (10 ml). O aroma floral com toque de maçã e bergamota para levar na bolsa.

5. Loção Hidratante Cuide-se Bem, O Boticário, R$ 29,90. De efeito mate, deixa a pele hidratada e sequinha mesmo no calor.

6. Creme de Banho Leite de Amêndoas e Mel, The Body Shop, R$ 45. De origem vegana e cruelty free, limpa a pele suavemente e a mantém hidratada por mais tempo.

7. Espuma de Banho Jenipá, L’Occitane au Brésil, R$ 42. O sabonete se transforma em musse de textura e perfume superagradáveis.

8. Polish Corrector, LCN, R$ 48. Em forma de caneta, tem a pontinha umedecida com removedor de esmalte para limpar borrões sem muito esforço.

9. Escova Massageadora, Marco Boni, R$ 12. Ativa a circulação e potencializa a aplicação de cremes hidratantes e modeladores.

10. Loção Autobronzeadora Let It Glow, The Beauty Box, R$ 37,90. “O truque para o tom ficar homogêneo é esfoliar o corpo antes e espalhar bem e por igual”, sugere a dermatologista Denise Barcelos.

Cabelo

1. Condicionador 3 Minutos Milagrosos, Pantene, R$ 19,90. A fórmula, com concentrações elevadas de pantenol, vale por uma hidratação de salão.

2. Tônico Capilar Patauá, Natura Ekos, R$ 43. “Use antes de dormir, longe da poluição, e potencialize o efeito fortificante do óleo de patauá”, diz o cabeleireiro Guilherme Cassolari.

3. DD Cream Reparação Completa, OX, R$ 30. Restaura a fibra capilar e ainda a protege de novos danos.

4. Escova Flex, Ricca, R$ 29,90. As cerdas são distribuídas estrategicamente para desembaraçar sem quebrar os fios.

5. Creme de Tratamento Ritual de Reparação, Dove, R$ 15,70. Ativos como óleo de coco e cúrcuma reforçam o poder de hidratação.

6. Creme de Limpeza 3 em 1, TRESemmé, R$ 14,90. Sem sulfatos nem parabenos, substitui o xampu e o condicionador, proporcionando uma lavagem mais suave.

7. Spray Modelagem & Cachos, Karina, R$ 20,99. Além de fixação forte, tem ação antiumidade e controle de frizz, o que mantém os caracóis intactos por mais tempo.

8. Óleo Elixir Supreme, Beautycolor, R$ 16,90. Reúne sete óleos, como coco e argan, para garantir brilho e proteção dos fios.

9. Spray Retoque da Cor, Amend, R$ 37,60. “É um ótimo aliado para disfarçar a raiz branca quando o retoque no salão for adiado”, diz o cabeleireiro João Bosco.

10. Escova Modeladora Infinity Chrome, Mondial, R$ 49,90. Dois em um, o babyliss vem com acessório para escovar os fios.

11. Spray Texturizador Beach Babe, Not Your Mother’s, R$ 39 (60 ml). Borrife e amasse os fios com as mãos para obter o efeito de praia (com cheirinho de coco!).