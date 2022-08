O que o sono pode afetar na saúde da sua pele, cabelo e unhas?

Sim, uma noite mal dormida pode causar estresse e cansaço no dia seguinte, mas sabia que não apenas? Uma quantidade de horas de sono adequada é fundamental para o bem-estar físico e mental, já que o descanso é crucial para a regulação do metabolismo, dos hormônios e da expressão gênica dentro das células

“Ele também pode ajudar o corpo a cuidar de si mesmo e a manter a função adequada em outros sistemas como o circulatório e o imunológico”, afirma Márcia Assis, neurofisiologista e vice-presidente da Associação Brasileira do Sono.

O sono também é importante para a regeneração celular – e isso envolve pele, cabelo e unhas. “Quando a quantidade de horas dormidas não é a ideal, a pele pode ser prejudicada. Além disso, a queda capilar e a ocorrência de acnes podem ocorrer quando o estresse é associado à insônia, diz Márcia.

A Associação Brasileira do Sono recomenda que adultos durmam uma média de 8 horas (de 7 a 9 horas). “Assim, dormindo o suficiente, apresentamos um estado de alerta para exercer nossas funções diárias sem correr o risco de prejudicar a função motora ou a tomada de decisões. Além disso, alguns estudos descobriram que, com o número de horas adequado de sono, é provável que as pessoas se lembrem de mais memórias situacionais positivas do que negativas, o que pode ter um impacto profundo no humor”, conta Márcia.

Por outro lado, a neurofisiologista afirma que quando dormimos menos que o recomendado, observamos efeitos imediatos, como alterações da função cognitiva, irritabilidade e desânimo, além de sofrermos com a fadiga e a sonolência. “Dormir mal também é um fator de risco de diabetes, obesidade, hipertensão, doenças cardiovasculares, demência e muitos transtornos de humor”, completa.

É claro que é importante ressaltar que alterações cutâneas, dos cabelos e unhas devem ser sempre avaliadas por um dermatologista, independente da qualidade do sono. “Manter o sono de boa qualidade também é uma medida importante durante e após tratamento o dermatológico seja de pele, unhas ou cabelos”, conclui.