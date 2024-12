Estes são os 6 melhores produtos de beleza lançados em novembro de 2024

O ano está chegando ao fim, mas o universo da beleza continua trazendo novidades que nos surpreendem mês após mês. Em novembro, a seleção de lançamentos foi ampla e surpreendente, com opções que vão desde itens de maquiagens inovadoras até opções para o cuidado com os cabelos e a pele – tudo pensado para te preparar para o verão, que já está batendo à porta.

E para te atualizar de tudo o que rolou nesse último mês, reunimos aqui alguns dos principais destaques de beleza lançados neste mês de novembro. Prepare o seu carrinho de compras pois esses produtos prometem transformar a sua rotina e deixar sua beleza ainda mais radiante. Veja:

Os melhores lançamentos de beleza em novembro de 2024

Linha de Pincéis Acessíveis Make B., de OBoticário Elevando o conceito de beleza no Brasil, a linha de pincéis articulados da Make B. se destaca como um dos lançamentos mais inovadores de 2024. Compromissada com a inclusão e alta performance, os produtos foram desenvolvidos para atender a todos os consumidores de beleza, com atenção especial às pessoas com deficiência motora, visual ou mobilidade reduzida. A linha conta com cinco pincéis equipados com cerdas duo fiber, extremamente macias, que garantem um acabamento impecável na aplicação de base, contorno, corretivo, blush e pó. O mecanismo retrátil articulado, com giro de 360°, confere um toque de tecnologia avançada, permitindo ajustes personalizados para maior controle e conforto no manuseio. Trata-se de um produto que une sofisticação, funcionalidade e inclusão, redefinindo a experiência de maquiagem. Compre agora: OBoticário - R$ a partir de 43,90

Coleção de Esmaltes Wicked X OPI Do cinema diretamente para as suas unhas, a marca de esmaltes OPI revelou em novembro uma parceria mágica com Wicked, criando uma coleção especial inspirada no musical mais icônico da Broadway. Continua após a publicidade A linha, que traz 12 cores irresistíveis, captura a essência vibrante, mágica e encantadora desse universo, com tons e texturas que prometem agradar a todos os gostos. Entre os destaques, estão Let’s Rejoicify, um roxo intenso com brilhos dourados e vermelhos, e Ozitively Elphaba, um verde perolado que traduz toda a força e carisma da protagonista Elphaba. Com a qualidade impecável já consolidada pela marca, a coleção oferece alta cobertura, brilho intenso e secagem rápida, características que tornam a experiência de uso ainda mais especial. Como sempre, OPI superando as expectativas, desafiando não apenas a gravidade, mas também os limites da criatividade. Compre agora: Beleza na Web - R$ 44,90

Protetor Solar em Stick Biosole E+ Ultra Vitamin FPS 99 Procurando um protetor solar em stick para chamar de seu? Esse bastão inovador da Ada Tina combina alta proteção e tecnologia com benefícios de skincare, sendo o primeiro do mercado a oferecer 12 horas de toque seco e barreira contra os raios UV. Ideal para todos os tipos e tons de pele, o produto é perfeito tanto para o uso diário quanto para quem pratica esportes ou passa longos períodos ao ar livre. Certamente, será o seu queridinho nesse verão. Compre agora: Ada Tina - R$ 155,00

Óleo finalizador capilar Majestoso, de Negra Rosa Nesta poderosa opção da Negra Rosa, a combinação de proteção e nutrição é tão eficaz que supera qualquer outro protetor térmico para cabelos crespos e cacheados que você já tenha visto. Sua fórmula é enriquecida com óleo de abacate e babosa, o oferecendo hidratação intensa, nutrição profunda e brilho radiante, além de proteção térmica de até 230°C. Sua textura leve facilita a aplicação no dia a dia, especialmente no day after, quando os cachos já perderam a curvatura, proporcionando definição e brilho com praticidade. Compre agora: Negra Rosa - R$ 29,90

Sérum Facial Dove Regenerative Dove, sempre atenta às necessidades da pele brasileira, lançou em novembro sua primeira linha de skincare facial, oferecendo diversos produtos para uma rotina de cuidados completa. A coleção tem como proposta regenerar e uniformizar o tom da pele, combatendo manchas escuras e outras irregularidades – preocupações apontadas por uma pesquisa realizada pela marca. Ao todo, são sete produtos que combinam limpeza, hidratação e tratamentos mais profundos, com ingredientes poderosos como Pró-Retinol e Niacinamida (vitamina B3), que promovem a melhora visível da pele em poucos dias. Compre agora: Dove Brasil - R$ 64,99

Colônia Magnific Rouge Camélia, de Eudora Magnific Rouge Camélia Desodorante Colônia da Eudora é uma fragrância que cativa logo de início com sua combinação poderosa de notas frutais e florais. Inspirado na Camélia Vermelha, a flor que desabrocha no inverno rigoroso das montanhas chinesas, o perfume traz um corpo floral intenso, simbolizando a força e resiliência feminina. Seu fundo amadeirado e robusto adiciona uma profundidade marcante, tornando essa colônia uma escolha perfeita para quem busca uma fragrância sofisticada ou um presente marcante para uma pessoa querida. Compre agora: Eudora - R$ 110,90

Os lançamentos de beleza podem ter chegado ao fim, mas fique de olho, pois em breve teremos uma nova seleção de novidades quentinhas para você!

