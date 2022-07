O que é acidificação capilar? Entenda como ela ajuda os seus fios

Você já ouviu falar em acidificação capilar? O termo tem aparecido mais nas buscas – sejam elas no online ou nos salões de beleza, e, claro, chamado a atenção de muita gente. O procedimento nada mais é que a busca pelo equilíbrio de pH natural dos cabelos, que é afetado ao longo do tempo e resulta em fios mais porosos e frágeis.

“Ao longo da vida, vamos fazendo procedimentos que deixam nossos fios mais porosos e frágeis”, introduz Ana Carolina Sumam, médica e especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Segundo ela, a união desses processos e a próprio idade do fio transformam o pH do cabelo em alcalino. “A acidificação, então, busca justamente recuperar isso”, completa.

Entre os benefícios que a acidificação capilar proporciona estão a maior resistência contra queda, fortalecimento dos fios, mais brilho e maciez.

“Cabelos que são quimicamente tratados sempre vão precisar de uma acidificação capilar, mas o procedimento é algo que todo mundo pode fazer – com química ou sem, todas passamos por um envelhecimento capilar, seja pelo sol ou calor do secador, por exemplo”, explica Ana. Sendo assim, todas mulheres precisam (e podem fazer) da acidificação capilar, enquanto umas mais, outras menos.

Como fazer a acidificação

Fazer a acidificação capilar é simples: se os seus fios estiverem muito danificados ou se tiver passado por descoloração intensa recentemente, você pode aplicar o produto acidificante conforme as instruções do fabricante e hidratar em seguida. O procedimento pode ser repetido a cada 7 dias. Para fios ressecados, mas menos danificados, a cada 15 dias, e para os demais, uma vez a cada 30 dias.

Apesar de existirem receitas caseiras na internet para a acidificação capilar, a profissional alerta que o indicado é sempre procurar por produtos bem avaliados e que contenham no rótulo indicações para equilíbrio do pH ou acidificação. “A mulher deve limpar os cabelos com o acidificador no comprimento do fio e, em seguida, aplicar condicionador ou uma máscara de tratamento”, ensina.