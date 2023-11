Mismatched Nails: A tendência de nail art descombinada

Se você é do time das indecisas que chega com milhões de ideias na manicure e não consegue se decidir em uma, temos a tendência de nail art perfeita para você: as mismatched nails! A técnica aposta em unhas descombinadas entre si, fugindo do básico e esperado. Nela, o que importa de verdade é a criatividade e a infinidade de possibilidades, então esqueça de paletas de cores e ideias complementares, e pense em cada unha como uma composição distinta.

É possível se apropriar de várias cores – que não precisam estar na mesma paleta – técnicas, desenhos e aplicações para as unhas decoradas mais descoladas.

E se você imagina esse estilo como uma pedida perfeita apenas para as garotas maximalistas, pense de novo, pois é completamente possível realizar composições delicadas. Você pode, por exemplo, dar um up na clássica francesinha e optar por cores diferentes em cada uma das unhas.

Celebridades como Hailey Bieber já correram para participar da novidade, tendo posado com suas unhas descombinadas nas redes sociais. Bieber usou cores diferentes em cada uma de suas unhas, havendo algumas com francesinha, outras com estampas de cobra e, inclusive, de vaca.

Mas a modelo não foi a única a entrar no mood descombinado. Taylor Swift apostou na tendência para a manicure usada na The Eras Tour, para mostrar cada uma de suas chamadas eras.

Quer apostar na nova tendências? A chave de ouro para que as mismatched nails funcionem a seu favor é encontrar um tom de aterramento, ou seja, uma tonalidade que possa unificar as técnicas ou designs entre si, se misturando ao invés de ser visivelmente escandaloso.

Por isso, separamos 5 inspirações para que você liberte sua artista interior nas suas unhas. Vejá só:

Continua após a publicidade

Francesinha mismatched

Se você já é fã da atemporal francesinha, mas quer experimentar algo fora da caixa, pode abandonar o branco clássico e optar por francesinhas coloridas, desde alaranjadas até algumas com desenhos diversos.

Mas, por que parar por aí? Você pode alternar cores, seja formando uma paleta de arco-íris ou com as suas cores favoritas espalhadas aleatoriamente.

Se você ainda gostaria de ousar um pouco mais, você pode usar a técnica de blending, fazendo com que haja duas cores integradas em cada uma das francesinhas, dando um estilo moderno e eletrizante.



Modernize a francesinha com a técnica de descombinação

Continua após a publicidade

Mismatched nails monocromáticas

Ainda não se sente confortável soltando o freio nas cores? Tudo bem! Você ainda pode participar da tendência com uma manicure monocromática, podendo apostar em tons mais escuros até pastéis, mas mantendo, no mínimo, duas cores de base nas unhas.

Com isso, você pode experimentar uma infinidade de técnicas ou designs! E que tal misturar uma unha ondulada com uma unha de linhas retas – afinal, dizem que os opostos se atraem, não é mesmo?

Nail art com flores e corações

Nem todas as unhas precisam estar descombinadas, você sempre pode apostar no ‘vai e vem’ em mão e mão, ou seja, um design padronizado para cada uma das mãos, dando a sensação descolada que você tanto busca sem te colocar no centro das atenções.

Continua após a publicidade

Nail art psicodélica

Vamos para ideias com ainda mais criatividade? Por favor! Aqui não tem regras, você pode apostar nos desenhos que vieram à mente, como um coração feito a partir de listras finas de seis cores distintas, uma francesinha cheia de brilhos e desenhos de rostinhos felizes. Pense nos seus padrões favoritos, desenhos e técnicas, e incorpore tudo em uma manicure só.

Mismatched 3D

Chegou a hora de misturar tendências! As unhas 3D têm conquistado o coração das divas da beleza, usando para formar padrões orgânicos, sensações de luxo e, inclusive, para adicionar pedrarias da Hello Kitty.

Continua após a publicidade

Agora chegou o momento de combinar descombinando.