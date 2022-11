Midnight Nails: unhas decoradas com estrelas são hit

Celebridades têm o poder de influenciar em muitas coisas do mundo pop e da beleza. Esse efeito consegue transcender as barreiras de músicas e filmes. Recentemente, Taylor Swift parou o mundo com o lançamento de seu novo álbum, Midnights, não só pelo trabalho, mas também por um detalhe muito menor: suas unhas decoradas com estrelas. A nail art usada pela cantora logo se tornou hit nas redes sociais, e já existem diversas versões aparecendo por toda a web.

Com um acabamento brilhante, a ideia da chamada midnight nail é trazer todo o brilho das estrelas para as mãos. Veja 9 formas de aderir.

Noite estrelada

Com um fundo escuro, dá para criar um efeito de noite estrelada nas unhas, seja com um esmalte com glitter para finalizar ou desenhando estrelas em branco.

Apenas com glitter

O esmalte azul marinho ou preto é o plano de fundo ideal para aplicar muitas camadas de esmalte transparente com brilho, criando a ilusão de estrelas distantes em um céu da meia-noite.

Unhas decoradas de estrela com efeito realista

A manicure estrelada pode ficar mais realista se você fizer nuvens e constelações. Com uma esponja de maquiagem, dá para criar esse visual esfumadinho.

Estrelas com fundo claro

Se você quiser um efeito mais delicado, dá para investir no mesmo conceito com um fundo claro e abusar das estrelinhas e outras formas de criar um efeito de céu, com adesivos ou desenhando.

Unha decorada de estrela minimalista

Ainda dá para se inspirar de uma forma mais minimalista, com um esmalte mais claro ou escuro, basta fazer algumas estrelinhas ou bolinhas. Um jeito charmoso de fazer as unhas rápido.

E não poderia faltar um vídeo com tutorial para fazer a midnight nail: