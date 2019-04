Marca relança esmalte ‘Areia’, sucesso de 1970

As fãs de esmaltes pediram e a marca atendeu! Estão de volta ao mercado 6 cores de esmaltes que mais fizeram sucesso ao longo de toda a história da Colorama.

Produzida através de uma pesquisa com mais de 10 mil participações, a coleção “Grandes Sucessos” reúne tons históricos lançados desde 1970 até 2011, todos com fórmulas dermatologicamente testadas. Além disso, de acordo com a marca, também estão livres de compostos com potencial alergênico, tais como formaldeído, dibutilftalato, resina de formaldeído e cânfora.

Confira a linha do tempo da nova coleção:

Areia (1973)

Direto da década de 1970, este nude não é apenas um clássico chic, mas também tem uma vibe de verão, como o próprio nome indica.

Ameixa (1990)

Elegante e bastante querido, o Ameixa é o mais versátil da coleção.

Mauve Urban (2010)

Entre o romântico e o moderno, este tom é perfeito para a época de outono.

Camurça (2010)

Já para os meses de inverno, que tal apostar neste acinzentado?

Pimenta Rosa (2010)

Fechando a tríade de 2010, um pink vibrante quebra o padrão mais sóbrio dos dois anteriores.

Nariz de Palhaço (2011)

Por último, mas não menos importante, o que seria uma coleção de clássicos sem um lindo vermelho?

Para quem já quer um (ou todos) para chamar de seu, os esmaltes já estão disponíveis nas principais redes de farmácia e lojas de cosméticos do país. O preço sugerido é de R$ 3,89, cada.

