Alerta de tendência: unhas encapsuladas

Se você pensava que não poderia se surpreender mais com as novidades no mundo das unhas, você errou. A nova tendência para as mãos são as unhas encapsuladas e elas parecem ter chegado para ficar.

A novidade é perfeita para quem está cansada da tradicional esmaltação. O resultado é incrível e as unhas ficam bem delicadas e estilosas.

A equipe de CLAUDIA conversou com a nail artist Roberta Munis para saber mais detalhes sobre a tendência.

A unha encapsulada é uma técnica que entra na classificação de nail art. Ela pode ser feita tanto em unhas naturais como em alongamentos. Além disso, o material utilizado em sua confecção pode ser o gel ou acrílico, tudo irá depender do que você vai querer encapsular.

O tempo de duração dessa técnica pode variar. Se for feita em alongamentos, possui um tempo médio de 20 dias. Já em unhas naturais a duração pode aumentar para 30 dias.

“A vantagem dessas unhas é a de usar um artigo exclusivo. Elas duram muito mais tempo que um esmalte comum. Você pode também optar por pintar por cima do encapsulado e, quando tirar o esmalte, a arte continuará lá”, explica Roberta.

O produto não é vitalício, mas se você se interessar e desejar continuar com os adereços nas unhas, você pode optar por fazer a manutenção. Na hora da reforma, dá para optar entre continuar com os mesmos enfeites ou escolher outros.

“As unhas encapsuladas, para mim, tem um valor muito grande. Elas estão relacionadas com a evolução humana, que também está relacionada com a transparência. Ou seja, construir uma unha dessas é um longo processo, mas depois de tanto trabalho e esforço, surge uma coisa linda que brilha e traz alegria”, conta Roberta.

Mas atenção para um detalhe: é necessário que você realize a manutenção ou remoção. Como são usados produtos profissionais, é obrigatório que a remoção seja feita por um profissional, para que não haja contratempos.

O melhor de tudo é que você pode optar por aderir a essa tendência e ter a certeza que ela não irá prejudicar suas unhas naturais. A única coisa que poderá trazer resultados negativos é a utilização de produtos não indicados, a não realização da manutenção e a remoção feita de forma errada.

