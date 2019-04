Este acessório promete facilitar a vida na hora de passar esmalte

Pensando em todas as mulheres que já reclamaram enquanto faziam as unhas em casa – porque uma mão nunca fica tão boa quanto a outra -, a marca Olive & June criou um produto que promete solucionar esse problema. No começo do mês, lançaram o Poppy, uma espécie de “volante de esmalte“.

Com um formato ergonomicamente projetado, o Poppy promete facilitar sua esmaltação e garante uma passada mais confortável, mais controle e traços mais confiantes. Ele consiste em uma peça circular que você pode encaixar em qualquer frasco.

O acessório serve para pessoas que têm habilidade apenas com uma das mãos, prometendo deixar tudo muito mais fácil. Patenteado pela marca, o Poppy tem o objetivo de te dar mais firmeza na hora de fazer as unhas, independente da mão que você escreve.

Leia mais: Como identificar e tratar doenças da unha

O Poppy pode ser comprado no site da marca por 16 dólares, cerca de R$ 62. A Olive & June também é dona de esmaltes lindos, todos veganos e cruelty-free (quando os produtos não são testados em animais). A novidade, infelizmente, ainda não está disponível para entrega no Brasil.

Confira:

–

Veja mais: Unha baby boomer é perfeita para quem adora visual ‘clean’

Siga CLAUDIA no Youtube