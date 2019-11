Marca lança produtos de maquiagem inspirados em Friends

E as homenagens aos 25 anos de Friends não param! Dessa vez, a marca americana Hot Topic criou uma coleção de maquiagem inspirada na série icônica. A edição especial conta com três produtos inéditos com embalagens e nomes em tributo ao sitcom americano.

O primeiro produto é uma paleta de 12 sombras em pó (US$ 17 ou R$ 70,70), algumas cintilantes e outras foscas. No espelho da embalagem está escrito “How you doin’?” em referência à frase de Joey na série, além de ser enfeitada com várias outras referências divertidas, como o smelly cat da Phoebe. Os nomes das sombras também têm tudo a ver com o enredo: o rosa matte se chama Regina Phalange, o marrom, Café, o roxo, We were on a break, entre outros.

A Hot Topic também lançou um conjunto de pincéis (US$ 24 ou R$ 103) com uma embalagem muito fofa com o logo da série. O kit possui 4 pincéis – um para pó, um para blush e dois de sombra – em tons de vermelho e preto.

O último produto é uma máscara facial em folha (US$4,90 ou R$ 20,40) feita a base de café e óleo de coco. Os produtos podem ser encontrados no site da Hot Topic, que entrega no Brasil. A paleta de sombra, no entanto, já esgotou.

