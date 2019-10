Sabe se Rachel e Ross estão juntos hoje? Jennifer Aniston respondeu

Há menos de dois dias com uma conta pessoal no Instagram e Jennifer Aniston já bateu recorde: alcançou a marca de um milhão de seguidores em apenas cinco horas. A essa altura, já ultrapassou o marco. Antes dela, apenas Meghan Markle e o príncipe Harry tinham sido tão rápidos.

Fãs foram à loucura com a decisão da atriz, abertamente resistente à ideia, de entrar nas redes sociais. Em poucos posts, ela já mostrou que a conta promete ser interessante. E você acha que as pessoas queriam saber de Brad Pitt? Bom, talvez algumas sim, mas a maior parte tinha apenas uma questão em mente: Ross e Rachel ainda estão juntos?

Aniston respondeu. “Bom, estamos dando um tempo (do inglês, Well, we’re on a break)”.

Quem acompanhou Friends sabe do famoso impasse do casal mais querido da televisão, quando se separaram por um tempo. Ross ficou com outra mulher nesse pequeno período e, quando Rachel descobriu, ela terminou de vez com ele. Por algumas temporadas, pelo menos. A discussão seguiu por anos e a frase “Estávamos dando um tempo! (do inglês, we were on a break!”), passou a ser a assinatura de Ross.

Parece que nem com o fim da série as coisas ficaram muito acertadas entre os dois… O que você achou da resposta de Aniston? Ainda há esperança para Ross and Rachel?

Leia mais: Aos 88 anos, morre o diretor Maurício Sherman

+ Hacker invade conta de Cleo no Instagram e aplica golpe

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?