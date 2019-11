7 nail arts das famosas para se inspirar

Unhas skittles, de vaquinha, francesinhas diferentes, coloridas… as nail arts nos conquistaram de vez e com as famosas não foi diferente! Se você ama um desenho inovador, aproveite essas 7 que selecionamos para se inspirar e inovar na manicure. Confira:

Julia Faria

Lore Improta

Luísa Sonza

Sasha

Cleo

Fernanda Paes Leme

Erika Januza

