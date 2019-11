16 maquiagens de luxo com descontos incríveis na Black Friday

Já pensou em ter as maquiagens e acessórios das marcas mais chiques do mercado por um preço bem mais em conta do que o normal? Na Black Friday isso é mais do que possível.

De bases com efeito matte a pincéis de maquiagem para levar na bolsa, as opção são as mais diversas para agradar a todos os gostos. Tudo para chegar ao final do ano com a nécessaire renovada e recheada de produtos incríveis.

A equipe de CLAUDIA fez uma seleção com 16 maquiagens de luxo com descontos incríveis. Confira:

1. Delineador Tattoo Linear Kat Von D | R$ 54* – compre aqui

2. Perfume Carolina Herrera Good Girl Roller Ball Eau de Parfum | R$ 84* – compre aqui

3. Água de beleza Caudalie Eau de Beauté | R$ 71* – compre aqui

4. Pó Transparente para olhos Secret Brightening Laura Mercier | R$ 97* – compre aqui

5. Sombra Líquida Dazzleshadow | R$ 88* – compre aqui

6. Spray Fixador Matificante Prep + Prime Fix + Matte | R$ 96* – compre aqui

7. Batom Líquido Matte Shaker | R$ 89,40* – compre aqui

8. Batom Dior Addict Lip Glow | R$ 95* – compre aqui

9. Mini Corretivo Líquido Nars Radiant Creamy Concealer Vanilla 1,4 ml | R$ 99* – compre aqui

10. Revlon Colorstay Make Up Combination/Oily Skin Base Facial 24Horas 30ml – Sand Beige | R$ 62,90* – compre aqui

11. Kit Duo para Sombra, Roxo, Real Techniques | R$ 56,72* – compre aqui

12. Time Balm Concelear – Light Medium, theBalm Cosmetics, Light Médium | R$ 59,19* – compre aqui

13. Volume Glamour Ultra Curl, Bourjois, 01 – Black Curl, 12 ml | R$ 42,27* – compre aqui

14. Salon Elite, Dolly Pink, Tangle Teezer, Rosa | R$ 64,80* – compre aqui

15. Furrowcious Dark Brown, theBalm Cosmetics, Dark Brown | R$ 58,90* – compre aqui

16. Kit de Esponjas de Bolso, Rosa/Roxo, Pacote de 2, Real Techniques | R$ 36,44* – compre aqui

*Preços consultados em novembro de 2019. Sujeitos a alteração.

