Combo de máscara e lápis marrom valoriza o olhar de forma elegante

A maquiagem tem o poder de destacar partes específicas do nosso rosto, seja boca, bochechas ou os olhos. Geralmente, apelamos para cores intensas ou tons bem escuros, como o preto, para garantir um olhar bem marcado. Há ocasiões, no entanto, em que esse make acaba ficando pesado, então vale testar outras possibilidades. O combo máscara + lápis marrom é uma alternativa para caprichar no olhar com suavidade.

A máscara nessa tonalidade tem feito sucesso no Tiktok, assim como outras tendências de beleza dos anos 1990. Conversamos com Celso Kamura, beauty artist há mais de 45 anos e proprietário do C Kamura SP, sobre o poder de um olho marrom.

Muitas vezes, temos as madeixas e sobrancelhas escuras, mas não são pretas, o que faz tons terrosos nos valorizarem – e muito. Celso conta que o uso de lápis e máscara de cílios marrom pode proporcionar uma abordagem mais suave e natural.

A máscara marrom tende a oferecer um efeito mais delicado aos olhos. O lápis marrom é versátil e funciona para todos os tons de pele. Se você tem olhos castanhos, precisa experimentar esse combo.

“Lápis sempre valoriza o olhar. O marrom, usado no cantinho ou dando uma esfumada dá um up. É uma ótima ideia para se usar quando a gente não quer carregar muito no make”, conta o maquiador. Para um olhar mais caprichado, a aplicação generosa da máscara, tanto nos cílios superiores quanto inferiores, resulta em olhos mais destacados, mantendo um efeito natural.

Realce os olhos em looks diurnos ou noturnos

Para looks diurnos, esse combo marrom é uma escolha certeira, e para ocasiões noturnas, é possível intensificar o efeito. “Você pode escolher um lápis mais cremoso, que dá para aplicar mais camadas e esfumar, fazendo um cantinho de olho mais poderoso, ou contornar a linha d’água. Com a ajuda de um pincel fofinho e menor, esfume essa região”, recomenda Celso Kamura.

Este método se destaca especialmente para ruivas e pessoas de pele clara, complementando o tom do cabelo e conferindo uma aura refinada à maquiagem noturna.

“Já para as morenas de pele não tão clara ou pretas, talvez a máscara de cílios ideal seria a preta, para valorizar mais o olhar, mas o lápis marrom é perfeito. Cria profundidade, sem pesar, deixa o olhar sofisticado e com cara que se maquiou sem precisar de muita maquiagem”, completa ele.

Então, se em um mundo de make carregadas em tons de preto você procura uma paleta mais suave, o marrom é seu melhor amigo!

