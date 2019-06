Os principais lançamentos de esmalte para o outono/inverno 2019

Na hora de escolher uma cor de esmalte é normal ficar na dúvida. Mas existem alguns tons que combinam mais com algumas estações do ano.

Para não errar durante o outono/inverno, a dica é apostar nas cores sóbrias ou ir para os tons de nude, pois essas cores tem tudo a ver com os dias mais frios.

Mas, é claro, há ainda as tendências para as estações frias. Confira quais são os principais lançamentos da marcas de esmalte para esta época do ano.

Confira os lançamentos de esmalte para o outono/inverno:

Dailus

A coleção Lhamastê possui fórmula vegana e textura cremosa. As cores quentes escolhidas pela Dailus remetem ao estilo boho e proporcionam brilho intenso e longa duração.

1. Haja Paciência!, R$ 6,00*

2. Não Tô Disposta!, R$ 6,00*

3. Puro Deboche, R$ 6,00*

4. Sentimental, Sou Dessas, R$ 6,00*

5. Só Vim Pela Comida, R$ 6,00*

Risqué

A coleção Escuros veio para mostrar que essa tonalidade é um super acerto para o outono/inverno. Com opções cremosas e metálicas, dá para explorar a criatividade e arrasar.

1. Rainha da Pista Toda, R$ 3,90*

2. Chamei o Zeca Pra Sair, R$ 3,90*

3. De Salto No Asfalto, R$ 3,90*

4. Hoje Só Volto Amanhã, R$ 3,90*

5. Me Solta Que Vou Dar Show, R$ 3,90*

Impala

A coleção Retrô Sem Poeira é uma viagem gostosa no tempo, para ajudar a buscar inspirações dessa época fashion retrô. Para reforçar o tema escolhido, a Impala usou os primeiros frascos de vidro de esmalte usados pela marca.

1. Chic Butique, R$ 4,90*

2. De Volta na Moda, R$ 4,90*

3. Troca o Disco, R$ 4,90*

4. Azul Vinil, R$ 4,90*

5. Dance, Dance, R$ 4,90*

Granado

A coleção Compositoras é a forma que a Granado encontrou de homenagear grandes mulheres da música clássica mundial. Para compor a paleta, formam escolhidos tons como nudes clássicos, vermelhos sóbrios e rosés discretos. Todos os esmaltes são enriquecidos com Vitamina E, cálcio e proteína de seda, fortalecendo as unhas e deixando-as mais saudáveis. A linha chega às lojas em julho.

1. Esmalte Rebecca, R$ 25,00*

2. Esmalte Ethel, R$ 25,00*

3. Esmalte Francesca, R$ 25,00*

4. Esmalte Alma, R$ 25,00*

5. Esmalte Lili, R$ 25,00*

Dote

Em Doces Nude, a Dote traz diversos tonalidades com um toque de modernidade. Todos os esmaltes são cremosos, com cobertura intensa e duradoura. Os nomes escolhidos pela marca lembram os mais gostosos doces: Alfajor, Beijinho, Bombom, Cajuzinho, Chocolate Belga, Churros, Flam, Manjar, Mocaccino, Muffin, Paçoca e Semifredo. O preço médio de cada esmalte é de R$ 5,00*.

*Preços consultados em junho de 2019. Sujeitos a alteração.

