Maquiador da Beyoncé lança linha inspirada em O Rei Leão

A estreia da versão live-action de O Rei Leão está inspirando várias marcas a criarem produtos baseados no filme. O maquiador Sir John, responsável por muitas das maquiagens de Beyoncé, foi convidado pela companhia americana de cosméticos Luminess Cosmetics para desenvolver uma coleção de maquiagem inspirada no lançamento da Disney.

A colaboração conta com oito produtos diferentes em tons neutros, inspirados pelas cores do continente africano e os personagens do filme. Entre eles estão a paleta Can’t Wait to Be Queen, que conta com 12 cores de sombra, a paleta Kingdom com 6 tons de pós para contorno e o iluminador Circle of Life, que promete ser perfeito para um efeito bronzeado e iluminado como o das maquiagens de Beyoncé.

Além dos produtos para o rosto, Sir John criou batons, batons líquidos e um lip balm com cor. Os preços variam entre 24 dólares para todos os produtos para lábios e 42 dólares para as paletas.

–A coleção será lançada no site da Luminess Cosmetics no dia 15 de junho e no site da Disney e lojas físicas nos EUA no dia 16. Os produtos não estarão à venda no Brasil, mas poderão ser comprados pelo site da marca, que entrega no país.

