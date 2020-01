Inspirado em Jennifer Lopez, Rodrigo Cintra muda o visual de leitora

A separação depois de 17 anos de casamento serviu como um momento catártico para a assistente jurídica Ângela Severo. Aos 44 anos, ela anda reavaliando cada pedacinho da vida. “Tenho me dedicado a fazer uma comparação entre quem eu queria ser e quem realmente me tornei”, conta. Apesar do processo recente, ela e o ex-marido não tiveram uma experiência daquelas horrorosas.

“Claro que não foi o momento mais feliz de todos, mas conseguimos resolver da forma menos traumática possível para nós e para nossa filha, Brigite, de 10 anos”, diz. Ainda assim, conta com uma rede de apoio poderosa, que cumpre o papel de “terapeuta 24 horas”. É formada por grandes amigas que se conheceram porque os filhos estudavam na mesma escola. Contudo, no grupo de WhatsApp, as conversas foram além dos papos de criança. “Brinco que somos as bad moms”, diverte-se. O nome faz referência ao filme lançado em 2016 em que as mães quebram estereótipos relacionados à mulher e à maternidade.

As amigas foram as primeiras a ver a mudança no look de Ângela, que enviava fotos em tempo real. A inspiração veio de um ícone de poder e estilo, a cantora americana Jennifer Lopez. “Sempre gostei de ter cabelos longos, mas é muito difícil acertar a cor. Eu me inspiro nela não só pela beleza mas também pela vitalidade”, conta.

“Estou investindo na hidratação e na manutenção da cor. Entraram novos passos na minha rotina, mas valeu a pena”

FEITO OURO

Os fios de Ângela estavam com comprimentos diferentes em razão de alguns episódios de queda. Para regularizar o corte, o expert Rodrigo Cintra, de São Paulo, optou por mechas em camadas com um delicado repicado nas pontas. O truque é ótimo para deixar mais leves cabelos médios e longos. O ar J.Lo, requisitado por Ângela, apareceu na iluminação dourada em todo o cabelo – e mais forte na franja, para suavizar a expressão. “Mantivemos o tom original da raiz para facilitar o retoque e adiar a próxima ida ao salão”, explica Rodrigo.

“Estou me sentindo forte, leve e pronta para o próximo capítulo da minha vida!”

JÁ É VERÃO

Nada mais a cara da estação do que uma pele bronzeada e iluminada. Essa foi a proposta do maquiador Adriano Oliveira, de São Paulo. O efeito foi garantido por blush do tipo bronzeador aplicado nas maçãs do rosto com um pincel bem macio. Logo acima, nas têmporas, uma camada generosa de iluminador perolado ajudou a ressaltar os traços de Ângela. A maquiagem dos olhos seguiu a mesma ideia, com contorno feito com sombra marrom, além de muitas camadas de máscara para cílios. Nos lábios, só gloss rosado para finalizar.

1. Iluminador em pó Master Chrome, cor Rosegold, Maybelline, R$ 79,90.

2. Pó bronzeador Bronze Hit Medium Tan, Make B., O Boticário, R$ 89,90

