Há cerca de dois anos a professora aposentada, Lucila Pinho, 66, decidiu assumir o tom natural dos fios. Além de se ver livre da tintura (e das visitas frequentes ao salão) ela ganhou, agora, um look elegante, para lá de moderno e superfácil de cuidar.

Depois de um longo período na praia, o cabelo de Lucila amarelou bastante (principalmente nas pontas). A sugestão do cabeleireiro Rodrigo Cintra, do Studio W Iguatemi, em São Paulo, foi um corte pixie moderno, preservando a parte mais saudável.

Para dar vida à cor, usou tonalizante de forma sutil, somente em algumas mechas do cabelo. “O look curtíssimo foi feito todo em camadas, para garantir movimento, e um pouco mais curto atrás. A franja longa emoldura o rosto e traz muito charme”, diz Cintra. Como o cabelo dela é liso, basta secar os fios rapidamente com as mãos que já fica arrumado. Um spray de fixação flexível ajuda a moldá-los depois de secos.

Após participar do Desafio da Leitora, Lucila nos enviou um depoimento sobre como a transformação afetou a sua vida:

“Realizei um sonho antigo ao participar do Desafio da Leitora da revista CLAUDIA. E que presente! Na minha idade, essas pequenas mudanças fazem uma enorme diferença. Saí do salão acreditando mais ainda que tudo é possível. E o resultado foi um sucesso! Todos os meus amigos e familiares gostaram, tanto os homens quanto as mulheres. A cor ficou ótima e não está mais desbotado apesar de continuar a frequentar a piscina e a praia. O corte ficou super prático – adeus ao secador e escova! Lavo quase que diariamente e só ajeito e pronto. No máximo, quando quero caprichar no volume, eu deixo ele secar com bobs. Foi um sucesso entre minhas amigas, teve até tarde de autógrafo aqui em casa. Estou adorando a praticidade e recomendando para as minhas amigas tanto o corte como participar do Desafio da CLAUDIA. Sonho realizado!”

