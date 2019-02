Alerta tendência: 9 produtos para iluminar a pele

Não há nada como valorizar os contornos do corpo com um toque de luz, seja com eles à mostra em decotes ou em roupas recortadas. Diversos produtos no mercado têm a função de iluminar sua pele, para trazer o brilho perfeito.

Conheça alguns dos produtos disponíveis e escolha o tipo ideal para você:

Creme

Vantagens

Mais fácil de aplicar, garante efeito homogêneo. A fórmula com propriedade hidratante é outro bônus.

Desvantagem

Por ter a textura bem leve, também pode sair com facilidade. “Então, não é a melhor opção para quem busca brilho extravagante”, afirma o maquiador Edu Hyde, de São Paulo.

Onde usar

No corpo todo, sem correr o risco de manchar ou de escorrer ao se misturar com o suor.

–

1- Creme Iluminador Cuide-se Bem Solar, O Boticário, R$ 31,90*

2- Iluminador Corporal Red Carpet Glow, Skelt, R$ 63*

3- Loção Iluminadora Corporal Aurien Gold, Eudora, R$ 46*

Leia mais: 8 lançamentos incríveis de moda e beleza para curtir o Carnaval

Óleo

Vantagens

Além das partículas cintilantes, proporciona dose extra de brilho.

Desvantagem

“O excesso de oleosidade de alguns produtos pode incomodar um pouco”, pondera a maquiadora Andréia Oliveira, de São Paulo.

Onde usar

Nas pernas, para destacá-las e disfarçar imperfeições como manchas ou marquinhas.

–

1- Óleo Tonalizante Iluminador Corporal Honey Bronze, The Body Shop, R$ 179*

2- Divine Oil, Caudalie, R$ 169*

3- Huile Prodigieuse Or, Nuxe Paris, R$ 165*

Leia mais: Lançamento de beleza promete retardar o surgimento de fios brancos

Gel

Vantagens

É bom para marcar áreas específicas e permite dosar melhor a intensidade dos pontos de luz.

Desvantagem

Por ser mais consistente, é mais difícil de espalhar em partes maiores, como pernas e braços. Pode, no entanto, ser misturado a um hidratante neutro para facilitar a aplicação.

Onde usar

Em áreas como ombros, saboneteiras e contorno dos seios. “Aplique com pincel macio“, diz Andréia.

–

1- Geleia Corporal, Lola Cosmetics, R$ 35*

2- Mister Radiant Body, Givenchy, R$ 154*

3- Sun Glow Gel, Sisley, R$ 184*

*Preços pesquisados em Janeiro/2019. Sujeitos à alteração.

Veja mais: Carnaval: três produtos para colorir o cabelo que saem na primeira lavagem

Siga CLAUDIA no Instagram