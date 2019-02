8 lançamentos incríveis de moda e beleza para curtir o Carnaval

Você não precisa mais se preocupar com o que vestir para curtir o Carnaval. Nessa época do ano vale tudo. Quanto mais glitter, cor e lantejoula, melhor!

Selecionamos produtos de beleza e acessórios super festivos para você arrasar no bloquinho. Veja aí:

Vem pra rua

Prática para carregar itens essenciais nos dias de festa, a pochete de paetês, Renner (89,90 reais), ainda dá charme extra ao look.

Alegria sem fim

Disponível em dez tons, com acabamentos mate ou acetinado, as Sombras Hardwired Collection, Nars (109 reais cada uma), são superpigmentadas e de longa duração.

Samba no pé

Clássicos da Adidas ganharam versões especiais na coleção Out Loud. O Sambarose Shock Pink (400 reais) celebra personalidades extrovertidas sem economizar no glitter.

À la Carmen Miranda

Os brincos Orquídea Alegria, Rincawesky (150 reais, sob encomenda), mesclam flores e brilho para combinar com o alto-astral das festas brasileiras.

Rainha Reluzente

Da linha Intense, O Boticário, o Iluminador Olhos e Rosto (26,90 reais) deixa brilho cremoso sutil, enquanto o Super Glitter (35,90 reais) tem partículas soltas e intensas. Já o Lápis Sombra (25,90 reais) pode ser usado para criar pequenos pontos de luz.

Atrás do tiro

Com textura marmorizada, que confere acabamento natural, o Trio Blush Iluminador Dazzle Summer Vibes, Hinode (79 reais), une três tonalidades diferentes para destacar o rosto.

Folia no ar

As fragrâncias da linha Kiss Me Super Glitter, Eudora (56,99 reais cada uma), combinam com a energia contagiante do Carnaval. Doce, a versão Rosé mistura flor de pêssego, rosa e baunilha. Já a Gold, mais forte, tem sofisticadas notas amadeiradas.

Joga Confete

A bolsa Fantasia, Carolina Herrera (preço sob consulta), é uma versão limitada em comemoração aos 15 anos do modelo Bimba. Inspirada nas bonecas de infância da criadora da marca, é feita à mão com lantejoulas e miçangas coloridas.

