Carnaval: três produtos para colorir o cabelo que saem na primeira lavagem

O Carnaval é a época de curtir e explorar tudo o que há de mais colorido. É o momento de se encher de glitter, abusar da criatividade nas fantasias e partir para a folia.

Para complementar os looks, muita gente aposta na coloração dos cabelos. Foi-se o tempo em que a única opção eram os sprays carnavalescos vendidos em armarinhos. Agora, as marcas de beleza contam com produtos específicos para essa época do ano. São opções que deixam os fios com cores diferentes sem prejudicá-los.

Os produtos são práticos: você aplica e ele sai na primeira lavagem. Uma ótima opção também para festas descontraídas. Veja abaixo algumas opções lançados por algumas marcas.

Colorfulhair Flash Pro Make Up – L’Oréal

A Colorfulhair Flash Pro Make Up, da L’oreal, é uma linha com cinco colorações (pigmentos dourados, rosé gold, purpura e duas cores furta-cor).

Preço: R$ 89,90 (confira aqui)

Giz para cabelos – Quem disse, Berenice

Disponível em 4 cores, o Giz para cabelos é um produto super fácil de aplicar. Tudo o que tem de fazer é aplicar o produto na área em que deseja colorir. Como ele serve como maquiagem para o cabelo, lembre-se de não ficar passando a mão na região.

Preço: R$ 29,90 (confira aqui)

Neez Coloração Temporária para Cabelos – Neez

Os corantes temporários dessa marca servem tanto para retocar a sua tintura como para criar estilos diferentes e penteados coloridos. Disponível em várias cores, pode ser encontrado em perfumarias.

Preço: R$ 21,90 (confira aqui)

Confira algumas inspirações de como colorir seu cabelo:

Leia também: Carnaval 2019: onde comprar acessórios incríveis de cabeça

+ 4 maneiras de brilhar muito usando glitter em 2019

Siga CLAUDIA no Instagram