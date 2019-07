Como escolher o perfume certo?

A busca por um perfume não precisa ser complexa e demorada. Basta pensar em quais notas combinam com sua personalidade. Aqui, ligamos traços pessoais a aromas e mostramos o caminho para sua nova fragrância.

Confira:

Romântica

Na onda dos florais, as fragrâncias Aqua Allegoria, Flora Cherrysia, Guerlain (335 reais*, 75 mililitros), e Sakura no Ki, The Body Shop (155 reais*, 100 mililitros), têm em comum o frescor moderno da flor de cerejeira. Por sua vez, a versão Eau de Toilette, Miss Dior (499 reais*, 100 mililitros), agrada às apaixonadas pelo clássico buquê de rosas.

Superintensa

Gosta de perfumes eletrizantes e não tem medo de chamar a atenção? Chique, a Eau de Parfum Rouge, Narciso Rodriguez (629 reais*, 50 mililitros), leva flor de laranjeira, sândalo e baunilha. Já a Gucci Bloom Acqua Di Fiori (557 reais*, 50 mililitros) traz uma generosa dose floral de tuberosa e jasmim para potencializar seu aroma. Forte, mas surpreendente, o Black Opium Glowing, Yves Saint Laurent (399 reais*, 50 mililitros), é marcado por notas de café, pera e limão.

Misteriosa

O Desodorante Colônia Dama da Noite, L’Occitane au Brésil (135 reais*, 75 mililitros), entrega primeiro o aroma das especiarias para só depois exaltar as notas florais exóticas. O Live Irresistible Rosy Crush, Givenchy (499 reais*, 75 mililitros), usa o azedinho das goji berries como contraponto à sofisticação amadeirada do patchuli. Ainda nesse clima de composições inusitadas, a Eau de Toilette Un Jardin Sur la Lagune, Hermès (749 reais*, 100 mililitros), mescla flores brancas, como lírio e magnólia, a madeiras nobres.

Fashionista

As mulheres com esse perfil conhecem todas as tendências do momento e sempre têm no guarda-roupa uma peça para salvar o look. Elas geralmente são atraídas por notas de lírio e cassis, presentes em Decadence, Marc Jacobs (758 reais*, 100 mililitros), ou de jasmim, cacau, fava tonka, amêndoa e café, ingredientes de Good Girl Dot Drama, Carolina Herrera (499 reais*, 80 mililitros), com edição limitada.

Livre, Leve e Solta

Flor de amora e bergamota verde compõem Herbae, L’Occitane en Provence (489 reais*, 90 mililitros), inspirada na exuberância da natureza. A essência frutada do Desodorante Colônia Química de Humor, Natura (104,90 reais*, 75 mililitros), ganhou notas apimentadas. Também energético, o True Passion L’Eau, Mary Kay (95 reais*, 60 mililitros), destaca as frutas vermelhas e a tangerina.

Discreta, mas chique

Eles deixam uma aura de frescor que encanta, em especial pela combinação esperta e delicada de notas florais. A Eau de Toilette Her Blossom, Burberry (549 reais*, 100 mililitros), tem flor de ameixa, tangerina e fundo de almíscar, que dá um toque aconchegante. Repaginado, o Chance, Chanel (875 reais*, 100 mililitros), chega em versão mais leve, Eau Tendre, marcada por rosas e jasmim. Diferentão, Women, Calvin Klein (599 reais*, 100 mililitros), apresenta uma mistura moderna de flor de laranjeira com eucalipto.

