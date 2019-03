Louis Vuitton lança linha de perfume sem gênero

Já conhecida no mundo da moda, a Louis Vuitton entrou no movimento agênero e criou sua primeira linha de perfumes unissex. Serão três lançamentos, disponíveis no mercado a partir do dia 4 de abril.

Segundo o perfumista da marca, Jacques Cavallier Belletrud, as fragrâncias Sun Song, Cactus Garden e Afternoon Swim são “leves e sofisticadas”. Inspiradas no verão da Califórnia, nos Estados Unidos, os aromas têm toques de limão, laranja, bergamota, gengibre e erva-mate.

Foi Alex Israël, um artista multimídia, escritor e designer de óculos de Los Angeles, quem criou os frascos coloridos das embalagens. Os perfumes custarão aproximadamente R$ 900.

