Slugging de unhas: a tendência feita para sua rotina de cuidados

Depois de aplicar hidratantes pesados na pele, a mais nova obsessão do TikTok é o slugging de unhas. Indicado por profissionais de manicure, a técnica ganhou popularidade entre um público que deseja unhas mais fortes, bonitas e compridas. Mas será que realmente funciona?

Antes de mais nada, você precisa saber do que se trata: é uma rotina de cuidados para as mãos, que consiste na aplicação de óleos e hidratantes na cutícula. A técnica serve para hidratar a região e manter a saúde das unhas. Dentre os produtos, a vaselina é a que mais faz sucesso para os adeptos da técnica.

Slugging de unhas: mais saúde?

A cutícula é responsável por proteger a unha contra infecções e mantê-la no lugar. Quando não cuidadas ou retiradas em excesso, geram prejuízos a essa região do corpo. “O ressecamento das cutículas torna elas quebradiças e pode criar feridas, que viram portais abertos para bactérias e produtos químicos, que fazem parte do nosso cotidiano”, explica a designer de unhas Paloma Gutierrez.

Por isso a importância de remover somente o excesso de pele morta na zona da cutícula e reforçar a hidratação com uso de óleos, ceras e cremes. “Isso ajuda a manter a barreira funcionando, além de deixar as cutículas macias e brilhosas.”

Fazer slugging de unhas melhora a unha?

“As unhas têm características genéticas e, assim como cada pessoa tem um tipo de cabelo, cada indivíduo tem um tipo de unha, um certo formato e comprimento”, pontua a especialista, que explica que não existem produtos que modifiquem as características genéticas delas, mas com uma boa alimentação e um bom consumo de água, junto a uma rotina de cuidados, a saúde delas melhora e o aspecto fica mais bonito.

Portanto, não se esqueça: cuide delas de dentro para fora, com uma dieta equilibrada e ingestão adequada de água, e invista em tratamentos como o slugging para completar!