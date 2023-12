Beyoncé surpreende com loiro platinado: é possível copiar?

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

No recém-lançado documentário Renaissance, a superstar Beyoncé fez uma estreia marcante, exibindo fios longos em um tom platinado e brilhante. O novo visual trouxe à tona dúvidas sobre a transformação e os processos envolvidos na manutenção de um loiro tão radiante, como o dela. Eu explico tudo o que você precisa saber.

Platino o cabelo ou não?

É essencial não buscar mudanças drásticas de uma só vez, especialmente se você possui fios mais escuros, como o tom castanho – que são os mais comuns no Brasil.

Essa transição exige paciência e cuidados adequados para não comprometer a estrutura do cabelo, evitando danos e gastos excessivos. E, como especialista em transformação, eu não recomendo.

Você precisa se acostumar com o visual e as chances de isso não acontecer são grandes.

O que preciso saber antes de descolorir?

Cuidados intensos, como hidratações em casa e no salão, são primordiais antes e depois do procedimento químico.

A descoloração não retira só o pigmento, mas também os nutrientes da estrutura capilar.

Entretanto, com o auxílio dos produtos plex, ao serem adicionados ao pó descolorante, atuam protegendo dos danos do clareamento e tratando os fios, de dentro para fora, viabilizando uma mudança mais saudável.

Platinado parcial ou total?

Diferentes técnicas de coloração podem ser aplicadas. Se a inspiração é realmente o cabelo da Beyoncé, a descoloração é total.

Agora, como não recomendo transformação radical, é possível investir em babylights, que são mechas mais sutis. Ou até mesmo em uma iluminação. Tudo vai depender do tom do seu rosto e do seu cabelo.

Continua após a publicidade

Manutenção dos fios platinados

A manutenção regular quinzenal no salão é indispensável, incluindo retoques na raiz, hidratação, e o uso de produtos específicos como máscara de revitalização para cabelo platinado para promover a mais profunda absorção e durabilidade de pigmentos, conquistando loiros platinados e iluminados, além de hidratar profundamente os fios.

Tanto para os loiros naturais quanto os descoloridos, recomendo investir em produtos de finalização, como óleo de reparação para as pontas, spray de brilho que resgatam a vivacidade dos fios e séruns de nutrição intensiva com ação noturna, que atuam na proteção e restauração dos fios enquanto você dorme.

No vídeo abaixo trago mais opções de loiros para você conferir. Aperte o play!





Continua após a publicidade