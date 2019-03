Estampa de “vaquinha” é a nova nail art preferida das celebs

Não é de hoje que o animal print faz parte do universo da nail art. Mas, ao que parece, uma nova estampa veio para roubar o lugar de favorita, deixando para trás as oncinhas e zebras.

Com a clássica combinação de preto e branco, as unhas com estampa de ‘vaquinha’ são as novas queridinhas das famosas. No último sábado (23), Kendall Jenner postou em seu stories do Instagram fotos e vídeos em que mostrava já estar ligada à tendência. Cerca de um mês antes, a cantora Ariana Grande também compartilhou na rede uma foto com o polegar pintado no mesmo estilo. Aqui no Brasil, a modelo Ellen Milgrau enfeitou não só as mãos, mas também os pés.

Mas se engana quem pensa que elas estão na vanguarda da nova moda. Ao contrário, em meados de dezembro o Instagram já era bombardeado por postagens com essa arte na unha. A adesão das celebridades apenas mostra que o estilo veio para ficar.

Ficou interessada e quer tentar? Confira na seleção abaixo 7 maneiras diferentes de aplicar a estampa e inspire-se!

