Estes são os 3 esmaltes com efeito gel mais desejados do momento

Sofisticado e elegante, o esmalte nude é, sem dúvida, um dos tons mais pedidos nos estúdios de manicure, principalmente por aquelas que buscam manter as unhas sempre impecáveis. Favorito também de quem prefere um visual minimalista, esse clássico agora ganha uma atualização perfeita: a resistência e o brilho prolongado dos esmaltes com efeito gel.

A seguir, descubra como aplicar o esmalte com efeito de gel e onde encontrar os diversos tons de nude que estão conquistando as apaixonadas por unhas bem cuidadas.

Como aplicar esmalte com efeito gel em casa?

Para aplicar o esmalte com efeito gel em casa, é importante estar atento na hora de escolher o produto com a formulação certa. Diferente dos esmaltes em gel tradicionais, as opções com efeito gel não precisam de cabine UV para secagem, o que os torna mais práticos e fáceis de usar.

Sendo assim, aplique o produto como faria com qualquer outro esmalte comum, mas com cuidado para que as camadas sejam finas e proporcionais ao tamanho das unhas, evitando aqueles excessos que possam escorrer pelas laterais.

Finalize a limpeza com um palito de unha envolvido em algodão para remover os borrões e, em seguida, aguarde o tempo de secagem indicado pelo fabricante.

Se preferir, aplique uma camada de top coat para selar tudo. E pronto: unhas super resistentes e com brilho duradouro no conforto de casa!

Os melhores esmaltes nude com efeito gel

Procurando um esmalte nude com efeito gel para chamar de seu? Então saiba que nessa categoria existem diversas opções de tons, desde os mais abertos até os mais sóbrios.

Confira a seguir alguns inspirações e onde comprar:

Tom mais sóbrios

Os tons de nude mais escuros são perfeitos para quem gosta de trazer um ar de sofisticação e elegância para as unhas.

Nem muito claro e nem muito escuro, esse meio termo poderá deixar suas garras elegantes o suficiente para você não se preocupar com outras combinações, como por exemplo, looks, acessórios, etc.

Esmalte nude escuro com efeito gel Compre agora: Drogaria São Paulo - R$ 10,89

Nude caramelo

Assim como o tom de nude mais escuro, o nude caramelo também faz sucesso entre aquelas que preferem unhas discretas porém atraentes. Tendência forte para o Verão 2025, essa cor tem alto poder de se tornar o seu esmalte coringa favorito.

Esmate com efeito gel Avon Power Stay Nude Supremo Compre agora: Avon - R$ 19,99

Nude de Verão

Esse é o tom que conquista desde a primeira aplicação. Apesar de mais aberto e com um toque de verão, o nude claro combina perfeitamente com peles mais escuras ou com quem prefere acessórios dourados. Um verdadeiro charme para a temporada mais quente!

Esmalte 3D Gel Una Contraponto Compre agora: Natura - R$ 23,90

