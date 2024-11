5 inspirações de nail arts festivas para arrasar no Natal e Ano-Novo

Novembro está quase acabando, e este é um sinal de que as festas de fim de ano estão cada vez mais próximas. Inclusive, é durante os feriados de Natal e Ano Novo que a criatividade para as nail arts chegam para ficar e inspirar.

A seguir, compilamos uma lista criativa com 5 inspirações de nail arts nada óbvias para usar neste Natal e Ano Novo. Certamente, elas chamarão a atenção de todos durante as festas. Seja para você que gosta de um visual mais minimalista ou para quem prefere desenhos mais descolados, aprenda como reproduzir essas inspirações:

Nail arts nada óbvias de Natal e Ano Novo para reproduzir em casa

1. Unhas vibrantes com desenhos de flocos de neve

Não é de hoje que os esmaltes coloridos são uma das tendências mais procuradas para os momentos de festividade, principalmente quando a celebração envolve o Natal. E para apostar nessa tendência de forma criativa, que tal investir em cores que fogem dos tradicionais esmaltes vermelho e verde?

Nessa nail art inspirada em flocos de neves, as unhas amendoadas ganham um tom de azul vibrante que são acompanhadas por delicados desenhos de flocos de neve feitos com o auxílio de um pincel bem fino para unhas.

Veja nesse tutorial como reproduzir os icônicos flocos de neve:

Seria o azul o novo vermelho natalino?

2. Unhas brancas com brilhos furta-cor

Para você que está procurando um jeito prático de inovar a esmaltação branca para suas unhas de ano novo, saiba que os glitters furta-cor são uma ótima alternativa para acrescentar um toque de ousadia às unhas.

Nessa inspiração que utiliza uma esmaltação inteiramente branca, o destaque fica para os flocos de glitter coloridos, que ganham ainda mais intensidade de brilho ao receberem uma camada extra de top coat ou finalizador de esmaltes.

Veja a seguir como aplicar esses pequenos brilhos nas unhas:

3. Unhas cromadas em cor dourada

Nessa sugestão sofisticada de Natal, a textura cromada garante às unhas um aspecto minimalista, ideal para quem não curte nails arts tão extravagantes durante o período festivo.

E para conseguir esse efeito espelhado super chamativo em casa, basta esmaltar as unhas com a cor de sua preferência e, em seguida, aplicar o famoso pó cromado com ajuda de um pincel próprio para as unhas.

Veja só como aplicar o pó cintilante:

4. Unhas degradê com glitter dourado

Um toque de brilho para a icônica noite de Réveillon nunca é demais, não é mesmo? E para entrar na temática da virada de ano, por quê não abusar também dos brilhos nas unhas?

Nessa inspiração prática, rápida e delicada, você precisará apenas de um bom esmalte de glitter, uma esponja em formato triangular e um pincel de ponta fina para dar acabamento e os detalhes finais dessa nail art.

Com a ajuda de uma esponja, faça pequenas batidinhas sobre a unha, formando um efeito degradê até o comprimento desejado. Veja como reproduzir a técnica no tutorial abaixo:

Tão cintilante quanto os fogos de artíficio! E você, vai querer brilhar nessa também?

5. Unhas “filha única” com desenhos natalinos

É claro que não poderíamos deixar de fora dessa lista os icônicos desenhos natalinos para uma inspiração de nail art divertida e sofisticada de Natal.

Nessa inspiração, o protagonismo fica todo para a unha do dedo anelar – técnica conhecida como “filha única” – que ganha um desenho gráfico de uma delicada rena.

E não para por aí! Para deixar essa combinação ainda mais natalina, é possível finalizar o restante das unhas com um clássico esmalte vermelho. Veja a seguir como reproduzir o desenho da rena em uma das unhas:

Existe época mais divertida para se jogar em nail arts diferentonas do que o Natal e Ano Novo? Depois dessas inspirações, ficou difícil escolher apenas uma.

