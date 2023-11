Entre o moderno e minimalismo: a beleza do Grammy Latino 2023

Depois dos looks deslumbrantes, a beleza é outro grande destaque das premiações e com o Grammy Latino não foi diferente. Entre o moderno e o minimalista, os destaques de make trazem produções com destaques certeiros, como Rosalía que destacou apenas as sobrancelhas e o moderno, com muito prateado, delineados flutuantes e brilho. Confira alguns destaques abaixo:

Sobrancelhas em foco

Os olhos nude estão com tudo, como já tinham previsto os maquiadores da SPFW. É aquele olhar que não tem nada, nem um rímel. A boca de Rosalía vem com um batom cor de boca, levemente matificado, as bochechas trazem um rubor bem singelo e o grande destaque são as sobrancelhas, com uma brow lamination.

Make surrealista

Natascha Falcão trouxe o surrealismo ao Grammy Latino, com joias e um delineado flutuante 3D feito pelo beauty artist Bruno Alsiv, que usa materiais diferentes em seus makes. Com muito brilho e uma pele acetinada, temos a presença de um bocão vermelho bem vibrante.

O clássico elegante

Anitta jogou no clássico e seguro: um olhar marcado por delineado e tons dourados, com uma pitada de brilho. A pele matte impecável, com pontos de luz no nariz e arco do cupido, finalizanda com lábios lustrosos.

Metalizado futurista

Camila Anastasia Gallardo Montalva, conhecida como Cami, é uma cantora e compositora chilena. Ela apostou em uma maquiagem metálica com um delineado gráfico, bem futurista.

Glow impecável

Uma pele é uma pele! A premiada Xênia França mostrou o poder um rosto minimalista, apenas com máscara, brilho nos lábios e um leve glitter nos olhos. O make elegante trabalha um acabamento glow e bem lustroso, com cara de saúde.

Delineado moderno

A cantora e compositora porto-riquenha Gale trouxe um make moderno ao Grammy Latino, com uma pegada bem jovem. Os olhos são marcados com um delineado flutuante com strass e muito brilho. A pele é acetinada, com pontos específicos de brilho.

Minimalismo brilhante

A espanhola Valeria Castro conseguiu unir o minimalismo ao moderno, com uma maquiagem bem clean e brilhante, com a presença de strass nos olhos.

