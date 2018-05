5 dicas de maquiagem para disfarçar alergias e vermelhidão da pele

Com a chegada das estações mais frias e secas, a pele também sofre pelo ressecamento e por consequência de alergias respiratórias. Vermelhidão e inchaço na região das olheiras, olhos lacrimejando e pontos de descamação são apenas alguns dos sinais.

Felizmente, uma vez tratadas essas causas com auxílio médico, logo todos os sintomas são aliviados. Entretanto, para disfarçar alguns desses efeitos, é possível lançar mão dos produtos de beleza.

Inchaço na região dos olhos

Antes de qualquer produto, aposte em um bom hidratante – melhor ainda se tiver aplicador em roll-on. O metal geladinho em associação às propriedades do creme reduzirão o aspecto das bolsas e preencherão as linhas. Se não faltar um desses em casa, vale fazer compressas com um algodão embebido de água bem fria. Depois, basta cobrir com seu corretivo favorito.

Olheiras arroxeadas ou avermelhadas

Se ele não for potente o bastante, é hora de investir nos corretivos coloridos para anular o tom das suas olheiras. Para as arroxeadas, prefira o amarelo. Já para as avermelhadas, aposte no verde. Aí, basta uma camada da versão colorida e, por cima, outra camada do corretivo com o tom da sua pele.

Olhos lacrimejando

Para evitar que resíduos de make se soltem, lance mão das máscaras de cílios à prova d’água. Ainda que os olhos fiquem úmidos demais, você não correrá o risco de ver a pigmentação escorrer e incomodar a visão.

Vermelhidão

Muitas vezes, a vermelhidão – ao redor do nariz, por exemplo – pode ser um alerta sobre a sensibilidade da pele. Por isso, eleja um sabonete suave e evite a perda de água da cutis usando um bom hidratante. Se ainda assim sentir a região rosada, é possível usar um corretivo verde antes da preparação da pele, assim como no caso das olheiras.

Falta de viço

Se a pele estiver normal, mas sem aquele aspecto viçoso e saudável, uma boa máscara pode resolver. Febre no mercado de beleza atual, elas vêm com diversos ativos, texturas e aplicações. Invista naquelas que prometem deixar o rosto mais nutrido e luminoso. De quebra, você ainda tira alguns minutinhos para relaxar enquanto ela age. Para finalizar, aplique uma camada de base misturada a uma gota do seu hidratante facial.

ARSENAL

–

Creme anti-olheiras com aplicador de metal, Even Better Eyes, da Clinique. R$229* Corretivo em creme, Fit Me, da Maybelline. R$33* Corretivo em creme, Naked Skin Color Corrector, da Urban Decay. R$179* Máscara facial radiante e energizante de Açaí da Amazônia, da The Body Shop. R$155*

Vale lembrar que a consulta com um dermatologista é indispensável. Nenhum dos produtos deve ser aplicado sobre a pele ferida, com mudança de textura ou ardor.

*Preços pesquisados em maio de 2018.