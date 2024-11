Descubra o segredo definitivo para salvar unhas quebradas

Quem nunca passou pela tristeza de ter uma unha quebrada aleatoriamente? Apesar de ser um imprevisto chato e doloroso, a ocasião não precisa estragar o seu dia. Sim, existem truques e produtos que podem recuperar a sua unha. A seguir, compartilhamos alguns métodos práticos e eficazes para resolver o problema.

Como recuperar unha quebrada?

De acordo com Seungmi Lim, nail artist sul-coreana e vencedora do Nail Grand Prix, o primeiro passo é checar o estado da unha. “Mesmo que esteja quebrada até a metade, ainda é possível consertá-la sem precisar cortar”, diz.

“Se a ponta estiver quebrada, você pode cortar a parte danificada ou fixá-la com uma técnica chamada ‘wrapping’”, afirma. O processo, conforme descrito pela profissional, consiste em utilizar um pedaço de tecido e cola para fortalecer a unha e aumentar a sua durabilidade.

Ele pode ser feito com cera, por exemplo. Nesse caso, aplica-se um fragmento de cerca de 1,5 vezes o tamanho da área quebrada, colocando-o sobre a unha. Em seguida, basta dispor uma cola para unhas postiças sobre a seda, cobrindo uma área um pouco maior do que a parte cortada. Quando a cola estiver 100% seca, é só lixar a superfície para nivelar.

Mas Lim destaca: “O wrapping é uma medida temporária. Para uma manutenção mais segura, é recomendável procurar um profissional”.

Além disso, se a rachadura for profunda e com sangramento, é necessário desinfetar, estancar o sangue e aplicar uma pomada antibiótica. Depois, envolva com um curativo ou gaze.

O que causa unhas quebradas e como evitar

Diversos fatores podem afetar as unhas de forma prejudicial. A profissional destaca o ressecamento, a deficiência nutricional, a exposição a produtos químicos, os impactos diretos e o ato de roer as unhas como os principais. Ela também menciona algumas dicas para evitar que as unhas quebrem com frequência:

Sobre produtos específicos, a nail artist recomenda os nutrientes – com funções a longo prazo – e os fortalecedores de unhas – com proteção para unhas finas e quebradiças no curto prazo. Lim ainda oferece uma dica extra: “Para melhores resultados, aplique fortalecedores a cada 3-5 dias e remova com removedor antes de reaplicar”.

Por fim, vale ressaltar que ter uma alimentação adequada é crucial para manter a saúde das unhas. “As unhas são compostas principalmente de proteínas, então o consumo é fundamental. Vitaminas, ferro, zinco e cálcio também ajudam”, comenta. Frango, salmão, vegetais, nozes, frutas e iogurte são os principais ingredientes indicados.

