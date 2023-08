Dermaplaning: Entenda a técnica de esfoliação com lâminas

Todos sonhamos e lutamos pela pele perfeita: macia, livre de manchas, suave e sem sinais de envelhecimento precoce. E, para chegar nisso, acabamos testando todo tipo de recomendação, desde as mais simples, como um creme ou um sabonete, até as mais estranhas. O dermaplaning pode ser encaixado nesta segunda categoria: o tratamento viral promete uma cutis de televisão através da remoção da penugem natural da face e células mortas com uma lâmina. O sucesso é tanto que só no TikTok a prática já acumula mais de 3,8 bilhões de visualizações.

E o tratamento não é usado apenas pelas chamadas clean girls, mas também por celebridades conhecidas por se centrarem no ramo de beleza e autocuidados, como Eva Mendes e Gwyneth Paltrow. Apesar do seu sucesso, diversos mitos e questionamentos rondam o procedimento. Por isso, conversamos com Paola Queiroz, médica pós-graduada em dermatologia e medicina estética, para entender tudo sobre a nova tendência do mundo da beleza e investigar se vale mesmo a pena investir nelas. Veja só:

O que é dermaplaning?

Você já pode ter visto blogueiras passando lâminas no rosto para retirar os pelos da face – sabe aqueles que mal dá para ver? Isso é o dermaplaning! “É uma técnica de esfoliação superficial que usa uma lâmina de bisturi para remover a camada córnea da pele – ou seja, as células mortas – e os pelos do rosto”, explica Paola.

Também conhecida como penugem ou penugem de pêssego, por serem pelos tão finos e suaves, a depilação é a chave para o tratamento, prometendo deixar a face com uma aparência brilhante e sedosa. Isso acontece porque a córnea é uma camada da pele naturalmente ondulada e irregular, principalmente pela rede de células mortas que se acumulam ali.

É seguro fazer o dermaplaning?

Apesar de ser um dos procedimentos favoritos do mês nas redes sociais, todos sabemos essas modas são passageiras. Outro ponto importante é cogitar a segurança do dermaplaning, e se ele realmente traz benefícios que façam valer o passo extra na rotina de cuidados com a pele. A dermatologista conta que, até o momento, não existe consenso entre os especialistas a respeito disso.

“Ele (o dermaplaning) pode até ser considerado seguro, se for realizado por um profissional habilitado e também muito bem indicado, pois essa técnica não pode ser realizada com uma lesão ou infecção ativa no local, como acne, herpes, em pele muito sensível com condições como rosácea, ou por quem tem alergia à lâmina. Além de precisar ser realizado com material devidamente esterilizado”, conta Queiroz.

Por isso, a trend do TikTok já começa errado! Quantas mulheres você já viu realizando a técnica de casa com as lâminas que usamos para corrigir nossas sobrancelhas? A realização caseira pode trazer sérios riscos à saúde da pele, podendo ter efeitos inversos aos desejados, como ferimentos, contaminações e possíveis infecções. “Não indico fazer em casa pelo risco de infecção e cortes, e até de cicatriz pelo efeito cortante da lâmina no uso inadequado”, alerta Paola.

Além disso, vale ressaltar que, mesmo quando realizado por profissionais capacitados, o dermaplaning pode ter outros efeitos adversos que incomodam esteticamente, como vermelhidão na pele, aparecimentos de espinhas e foliculite.

Alguns dermatologistas não enxergam grandes problemáticas na técnica, enquanto outros acreditam que a camada córnea protege contra o atrito, a invasão de micro-organismos e a perda de água. “Na minha opinião, existem técnicas mais seguras para remover as células mortas da pele morta como microdermabrasão, que pode ser realizada como peeling de diamante e peeling de cristal, entre outros tratamentos”, opina a dermatologista.

Quais são os benefícios do dermaplaning?

Apesar das controvérsias, o dermaplaning oferece alguns benefícios para a nossa pele. A dermatologista conta que o tratamento, além de depilar, “estimula a renovação celular por remover a camada córnea da pele e remover os pelos do rosto”. Além disso, quando realizado de forma segura, adiciona brilho e melhora as irregularidades, com efeitos imediatos.

Paola também conta que não é preciso exagerar na quantidade de vezes, sendo recomendado realizar o tratamento em média a cada 21 dias.

O dermaplaning pode fazer o pelo crescer mais grosso?

Você com certeza já ouviu aquele mito de que a depilação com lâminas, seja nas pernas ou em outras áreas do corpo, faz com que o pelo volte a crescer mais grosso e mais rápido, né? Apesar de parecer bobo, é uma informação transmitida constantemente que causa medo toda vez que seguramos a lâmina, agora imagina a ansiedade em fazer isso no nosso rosto!

Mas afinal, o dermaplaning pode fazer o pelo crescer mais rápido e mais grosso? “Não, além dos pelos da face serem mais finos que os do corpo, a diferença da depilação tradicional com cera, linha e ou pinça é só que o pelo é eliminado pela sua raiz e, no caso de lâminas, como gilete ou essa técnica do bisturi, você corta o pelo pela metade e por isso pode dar a impressão de que ele cresce grosso.”

Portanto, o dermaplaning remove apenas os pelos da superfície da pele, e não afeta o folículo ou o seu padrão de crescimento.

Cuidados após o dermaplaning

“Evitar exposição solar pelo menos 3 dias antes e 3 dias depois do procedimento para evitar complicações, e usar filtro solar”, finaliza Paola. A limpeza e restauração da barreira cutânea por meio de hidratação também são fundamentais diante de esfoliações.

E aí, vai testar o dermaplaning ou vai deixar para as blogueiras do TikTok?