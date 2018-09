Como cuidar da pele para se preparar para o casamento

Os preparativos para um casamento são os mais diversos e parecem nunca ter fim. Até que a semana chega e vem a sensação de que nada está pronto. Porém, se tem uma coisa que você não pode deixar de lado, é cuidar de você. A pele é um dos pontos que precisa receber atenção antes do grande dia para que o make fique lindo, natural e dure a festa toda. A Refinery29 separou algumas dicas de cuidados com a pele para você ir se preparando para o dia de noiva. Confira:

Uma hora antes

Pouco antes da festa, o ideal é lavar todo o rosto com sabonete suave para refrescar sua pele. Depois de secá-lo, coloque uma máscara de tratamento rápido e enxague com água fria para acalmar qualquer inflamação e fazer com os poros pareçam menores e mais firmes. Tome cuidado para não exceder o tempo determinado na embalagem, deixando a pele um pouco irritada ou corada demais.

Um mês antes

Pouco tempo antes do casamento, é normal você se sentir nervosa, ansiosa, com medo, preocupada, alegre, animada… Por isso, esse é um bom momento para se distrair com tratamentos de beleza mais profundos. Que tal se presentear com procedimentos especiais? Tratamentos de placenta, banhos de ervas ou vinho tinto são algumas das opções disponíveis do mercado. É uma época boa também para cuidar do sono e beber bastante líquido.

Um ano antes

Com um pouco mais de tempo, aproveite a oportunidade para começar a formar hábitos mais inteligentes e fixos. Nenhum tratamento de correção rápida pode ficar no lugar de uma rotina sólida que deixe a pele realmente boa. Se você ainda não teve a oportunidade de criar a rotina de limpar, tonificar e hidratar sua pele de manhã e à noite, além de usar protetor-solar diariamente, essa é a hora de começar.

Oito anos antes

Seja qual for o tempo que tiver, aproveite e esbanje dos tratamentos naturais, já que você tem o maior presente: o tempo. Cuidados preventivos com a pele devem ser sua maior preocupação, assim você pode ter uma rotina mais frequente e mais efetiva. Beba muita água para hidratar, tente não consumir químicos como os do fumo, não use esfoliantes físicos agressivo nem aperte sua pele. Nesse caso, máscaras naturais também são uma ótima saída.

