William Bonner se casa com fisioterapeuta

O jornalista William Bonner se casou neste sábado com a fisioterapeuta Natasha Dantas. Os dois assumiram o namoro há cerca de um ano e em agosto deram entrada na papelada para oficializar a união.

De acordo com o colunista Leo Dias, a cerimônia foi realizada em São Paulo e teria sido discretíssima. Apenas familiares, poucos amigos e alguns profissionais da TV Globo foram convidados. A nora do apresentador, Thalita, namorada de seu filho Vinicius, pegou o buquê. Amigos do jovem casal fizeram graça com o ocorrido e deixaram comentários em um vídeo publicado em uma rede social. Um deles dizia: “Adorei. Próximo casório”.