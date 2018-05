Muita gente imagina que o protetor solar deve ser usado apenas nos dias de sol durante o verão. No entanto, dermatologistas indicam que ele seja usado todos os dias na região do rosto. Conversamos com a especialista Monica Aribi para entendermos melhor qual a relação que devemos ter com o produto.

Segundo a médica, a importância do uso diário do protetor é se dá devido a exposição que o rosto sofre todos os dias, já que essa é a área que mais recebe os raios solares (seja dentro ou fora de casa). Além disso, o rosto também é um dos pontos que mais desperta a preocupação das mulheres quanto ao envelhecimento.

Por culpa dos raios UV, a face tem uma enorme propensão a envelhecer rapidamente, sem contar a exposição à poluição.

É importante lembrar que mesmo em dias nublados os raios solares ainda estão presente, podendo ser tão prejudicial quanto a luz de um dia de sol. Para todos os casos, o protetor deve ser aplicado com a quantidade de uma colher de chá meia hora antes de sair de casa, e depois ser reaplicado a cada 3 horas.

Hoje em dia, os filtros possuem componentes como vitamina C e antioxidantes, podendo trazer outros benefícios para a pele do que apenas proteger contra os raios do sol.

Monica ressalta também que o uso excessivo do protetor pode desenvolver acne nos pacientes. Se o produto não for em gel ou em loção oil free, a probabilidade de ele ser oleoso é muito grande, o que faz com que seu uso entupa os poros e as saídas das glândulas sebáceas do rosto.

Esse entupimento pode trazer a chamada Acne Medicamentosa, que, na verdade, é muito comum. Mesmo assim, sua pele não necessariamente ficará oleosa. Basta seguir a recomendação de uma colher de chá por aplicação!

