Não remover a maquiagem antes de dormir, ou mesmo não lavar o rosto diariamente, são hábitos que comprometem a saúde da pele e que podem trazer problemas de textura e de luminosidade.

De acordo com a dermatologista norte-americana Soren White, as consequências variam dependendo do tipo de pele e dos produtos que são usados no rosto. Caso a pele seja oleosa, parar completamente de lavar o rosto poderá levar a um aumento das espinhas e há maior produção de óleo. Já se a pele for seca, parar de lavá-la diariamente trará uma sensação mais seca ainda.

A dermatologista ressalta que, mesmo sem usar maquiagem, é importante fazer a limpeza diária, pois, além do suor e das células mortas, a pele entra em contato com outros resíduos como poluentes, micróbios e sujeiras. “O acúmulo de resíduos pode, potencialmente, entupir os poros, resultando em pele seca e irritada, o que pode aumentar o risco de infecção”, comenta ela.

Soren aponta que a lavagem excessiva também não é aconselhável, especialmente durante o inverno. Segundo ela, o ideal é lavar o rosto duas vezes ao dia.

