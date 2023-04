8 opções de cortes curtos para cabelos cacheados

Optar por um corte consideravelmente mais curto pode causar insegurança em qualquer pessoa, mas quando se trata de cabelos cacheados, a preocupação aumenta ainda mais ao enfrentar as tesouras. Mas, uma boa pesquisa na internet pode render inspirações incríveis para cortes de cabelo cacheado. Aliás, levar inspiração para o salão é sempre uma boa ideia! Por isso, fizemos uma seleção com opções de cortes curtos de cabelo cacheado para você pensar na ideia. Confira!

Shaggy hair

Com origem no rock’n’roll das décadas de 1970 e 1980, o corte shaggy retornou com tudo e é uma ótima opção para cabelos cacheados, sejam compridos ou curtos. Em camadas e mais bagunçado, ele tem uma leitura moderna e ajuda a valorizar os cachos, dando mais definição e volume.

Pixie para cabelo cacheado

O pixie é uma ótima opção para as cacheadas que querem tirar toda a química dos fios e encarar o big shop.

Corte solto

Cortar os fios cacheados de forma individual traz movimento e leveza para o cabelo. O truque é realizar o corte cacho por cacho com eles totalmente secos.

Formas livres para valorizar os cabelos cacheados

Uma ótima forma de dar contorno ao rosto é fazer o corte “sem corte”. Aqui, os cachos passam pela tesoura de forma livre, o que permite controlar, contornar e angular o cabelo da forma desejada.

Corte curto cacheado com franja

E quem disse que cabelo cacheado não pode ter franja? Esta inspiração prova que cachos combinam muito bem com uma franja!

Cabelo cacheado curto com volume

O corte em camadas em cabelos crespos permite dar formatos diferenciados ao seus fios.

Corte curto em camadas

Se você já tem cabelo curto, as camadas podem transformar completamente sua aparência sem abrir mão do comprimento.

Corte angular para cabelo cacheado

Fazer um corte brincando com os ângulos te dará uma silhueta diferente e perfeita para cabelos cacheados curtos!