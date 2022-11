Conheça truques de beleza do TikTok

Que tal aprender alguns truques de beleza diretamente com uma influenciadora especialista no assunto? Maitê Faitarone (@maitee), que faz sucesso no TikTok com conteúdos sobre skincare, cuidados com os cabelos e maquiagem dá algumas dicas para arrasar no visual.

Como garantir a hidratação do cabelo

“Depois que minha dermatologista me ensinou esse truque, minha vida foi outra. Todo dia, antes de dormir, passo um pouco de óleo de nutrição no cabelo, começando do meio dos fios e indo até as pontas. No outro dia, ele acorda super brilhante e hidratado. Esse processo também ajuda a evitar pontas duplas, é tudo!”, diz a influenciadora.

Face lift com maquiagem

“Quem quer afinar o rosto e deixar a maquiagem com uma cara mais profissional vai amar a face lifted make up. Aplicando corretivo, bronzer e corretivo em pontos estratégicos do rosto, podemos fazer a ilusão de um face lift, que alonga a face e ajuda, inclusive, a compor outras maquiagens, como o foxy eyes”, ensina Maitê.

Continua após a publicidade

Onde aplicar o perfume

“Para uma maior duração, os melhores lugares para aplicação são: no colo/roupa, que absorvem bem o perfume, principalmente por causa do tecido das peças; na nuca, que é um local mais quente do corpo, e até uma parte do cabelo pode entrar nessa; nos pelinhos do braço, que ajudam a fixar o aroma; e atrás do joelho, para garantir que o cheiro vai aparecer conforme você anda”, orienta.

@maitee Melhores áreas para passar perfume 🤍 dica que aprendi com perfumista 🫶 marque um amigo para ver também! ♬ UNFORGETTABLE FRENCH MONTANA FT SWAE LEE – officialsoundsldn❤️‍🔥.

Uma máscara de cílios e três resultados diferentes

A mesma máscara de cílios pode fazer milagres dependendo da sua intenção. Para alongar o olhar, a dica de Maitê é aplicar do centro dos cílios para os cantos externos. Para quem quer cílios longos, é só usar o aplicador na horizontal. Para cílios mais curvados, você pode moldá-los girando o aplicador enquanto passa o produto. E, por fim, para ter mais volume, é só passar usando apenas a pontinha do aplicador.”

@maitee 3 dicas de beleza em 20 segundos 🤍 marque nos comentários uma amiga para saber dessas dicas ♬ original sound – Olivia Mathers

O blush ao seu favor

“Além de dar o efeito coradinho que o blush promove, você pode aplicar o produto em lugares estratégicos, garantindo uma aparência ‘queimadinha de Sol’, que valoriza muito o rosto. Você pode aplicar de leve e esfumar o blush nos cantos dos olhos, próximo ao queixo, nas maçãs do rosto e nas laterais do nariz. O resultado é incrível”, garante Maitê.