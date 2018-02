Técnicas usadas por celebridades para os ter os cílios perfeitos

Poucos truques de beleza causam tanto efeito quanto cílios marcados e expressivos. Não à toa, uma boa máscara é item indispensável no nécessaire da maioria das mulheres. O desejo por alto impacto duradouro para o olhar tem crescido tanto que não param de surgir clínicas especializadas em aumentar a densidade dos fiozinhos, alongá-los, acentuar sua cor ou curva natural.

A grande vantagem de recorrer a uma dessas técnicas é dormir e acordar como se os cílios estivessem sempre maquiados. Entre os procedimentos disponíveis, e muito procurados pelas celebridades (veja na página ao lado), o mais pedido é a extensão – fio a fio ou do tipo volume russo. Há também métodos com efeitos mais sutis, como a coloração e o permanente.

Leia também: Testamos: cílios postiços magnéticos

A escolha depende do resultado desejado. Vale saber que a colocação de fios artificiais exige certos cuidados, como não molhar nas primeiras 24 horas (nem com vapor) e evitar banhos muito quentes, para que a cola não desgrude.

O uso de máscaras também não é recomendado. “Principalmente as opções à prova d’água, pois o demaquilante pode prejudicar a extensão”, avisa a esteticista especializada na técnica Carina Arruda, da MyLash, em São Paulo.

Mas relaxe: com a extensão à base de fios postiços, máscaras costumam se tornar dispensáveis. De qualquer modo, a dica para remover o make dos olhos, nesse caso, é usar xampu neutro e não esfregar. “Escovar as pestanas todo dia e não dormir com o rosto no travesseiro também ajuda a preservar o efeito”, diz a maquiadora e esteticista Mariana Pedrosa, do paulistano Salão 1838 Jardim América.

A duração das extensões varia conforme o ciclo de crescimento dos cílios. “Por causa desse processo natural, elas podem cair a qualquer hora. O ideal é fazer o retoque de acordo com a necessidade ou removê-las com o profissional após cerca de um mês”, indica.

Caso você busque apenas uma solução para a queda ou para acelerar o crescimento, dá para tratar em casa mesmo com produtos que dão uma força extra se usados com frequência. Saiba mais sobre o que existe para valorizar a moldura do olhar.

Leia mais: As 3 melhores máscaras para cílios que já experimentei

Conheça as técnicas aliadas

Saiba em detalhes os métodos disponíveis para valorizar os cílios – eles vão parecer que estão sempre maquiados! – e entenda quando recorrer a cada um.

Extensão fio a fio

É o método considerado clássico. Normalmente feitos com material sintético, náilon ou seda, os fios são colados, um a um, sobre cada cílio natural, a uma distância de cerca de 1 milímetro da raiz. Têm como característica a espessura mais fina.

“Ideais para preencher falhas, proporcionam também aspecto mais longo e curvado”, afirma a expert Luzia Costa, fundadora da rede Sóbrancelhas. O preço varia de 250 a 450 reais e a sessão leva de uma hora e meia a duas horas. A manutenção fica entre 150 e 250 reais.

* Preços pesquisados em janeiro de 2018; sujeito à alteração

Extensão volume russo

É um processo minucioso e o mais eficaz para quem busca volume. Em cada cílio, são aplicadas de duas a cinco extensões ultrafinas em formato de leque. Como também dá a impressão de cílios mais escuros e curvados, é indicada, inclusive, para quem deseja isso mas não quer um efeito superdramático.

Mais personalizado, o resultado varia de acordo com o formato do olho e o efeito sonhado. Esta opção é a mais demorada (cerca de três horas) e a mais cara (custa de 300 a 550 reais).

* Preços pesquisados em janeiro de 2018; sujeito à alteração

Coloração

Indicada para quem tem fios loiros ou brancos, esta técnica usa uma tinta específica, que os deixa mais evidentes e brilhantes. O procedimento leva apenas meia hora. Dura um mês, em média, e o preço varia de 30 a 60 reais.

Como os ativos de cor penetram na cutícula dos cílios, exige menos cuidados especiais. E a aplicação de máscara depois está liberada.

* Preços pesquisados em janeiro de 2018; sujeito à alteração

Permanente

Há quem tenha fios escuros, volumosos e longos – entretanto, retos. Só precisa, então, de um efeito curvex duradouro. Alusão à antiga técnica para ondular o cabelo, que virou moda no passado, o método chamado permanente é o recomendado nesse caso. Primeiro, é aplicado um gel modelador específico para a área dos olhos; depois, os cílios são acomodados em um bobe em miniatura.

O produto age por cerca de 45 minutos. A intensidade do resultado depende do formato natural dos fios – quanto mais longos, mais curvados. Assim como na coloração, não há restrições para o uso de máscaras. O único cuidado é com a limpeza facial.

Prefira xampu neutro ou água micelar, itens com fórmulas menos agressivas. A sessão custa de 90 a 150 reais e o olhar permanece repaginado por até dois meses.

* Preços pesquisados em janeiro de 2018; sujeito à alteração

Para usar em casa

Fórmulas com queratina e extratos vegetais fortalecem os cílios e estimulam o crescimento saudável deles. Escolha a sua!

Gel Fortalecedor para Cílios, Mavala,R$ 139 Sérum Fortalecedor de Cílios e Sobrancelhas, Mary Kay, R$ 139 Eyelash Lipocils, Talika, R$ 112

* Preços pesquisados em janeiro de 2018; sujeito à alteração

Veja: Fórum CLAUDIA reunirá mais de 20 CEOs mulheres em São Paulo