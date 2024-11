Como pintar o cabelo em casa de forma prática e descomplicada

Pintar o cabelo em casa é uma opção rápida e econômica para quem busca mudar o visual. Embora essa tarefa pareça simples e rápida para alguns, para quem nunca tentou ou não tem prática, pode exigir uma certa habilidade, especialmente ao tentar evitar manchas indesejáveis na pele ou nos fios.

Para te ajudar nessa mudança capilar, reunimos um passo a passo prático e descomplicado sobre como pintar o cabelo em casa de forma segura.

As dicas são da cabeleireira Jaque Sousa, especialista em cachos e coloração natural, que indica como fazer o tingimento sem perrengues. Veja só:

Como pintar o cabelo em casa?

Passo 01: Escolhendo a cor e a formulação

Antes de iniciar o processo de tingimento, Jaque explica que o primeiro passo para uma coloração eficaz e natural dos fios é escolher a cor e o tipo de tintura que mais se adequam ao seu tipo de cabelo.

“Os cabelos de colorações mais claras ou os que não possuem nenhum tipo de tintura ou química tendem a aderir mais facilmente à coloração, enquanto os cabelos escuros necessitam de tonalidades e formulações mais intensas para alcançar o resultado ideal”, revela a hairstylist que é especialista em colorimetria em um salão na capital paulista.

Saiba qual o tipo de tinta mais recomendado para apostar em casa

Continua após a publicidade

E ao contrário dos tonalizantes, que se fixam em uma camada superficial dos fios, Jaque explica que a melhor opção para quem procura um mudança mais completa e duradoura são as opções de tinturas permanentes.

“Essas tintas cobrem de maneira uniforme os fios opacos, brancos e aqueles que precisam de um retoque após meses sem manutenção. Toda essa cobertura só é possível pois a maioria das tintas possui formulações que usam ativos reagentes como a água oxigenada e outros pigmentos. Por isso, a saúde do cabelo e a compatibilidade da formulação com o cabelo é essencial para evitar os cortes químicos e outros danos mais severos”, acrescenta.

Sendo assim, não se esqueça de realizar o teste de mecha indicado pelo fabricante antes de realizar o tingimento. Com o teste, é possível avaliar se o seu cabelo está saudável ou não para receber a mistura da tinta.

“Separe a mecha de cabelo que esteja na parte de baixo, perto da nuca, para que fique mais escondida em caso de incompatibilidade. Depois, aplique a mistura e deixe agir pelo tempo recomendado. Quando o tempo terminar, enxágue bem a mecha e avalie a cor e a textura. Veja se está do jeito que você quer e se o cabelo não ficou ressecado e quebradiço”, indica Jaque.

Passo 02: Proteja-se contra manchas na pele



Com o cabelo devidamente aprovado no teste de mecha, chegou a hora de proteger a pele contra as manchas causadas pelo processo de coloração.

Continua após a publicidade

Para isso, Jaque sugere a aplicação de uma generosa camada de creme ou vaselina em áreas próximas ao cabelo, como testa, orelhas e nuca. “Esse truque cria uma barreira única entre a tintura e a pele, facilitando a remoção caso algum dos resíduos cair sem querer”, explica.

E para remover os resíduos, utilize uma toalha ou lenço úmido para que a camada de creme seja removida com facilidade.

Passo 03: Dividindo o cabelo

Para quem possui dificuldade em separar os cabelos em partes iguais, antes da aplicação da tintura, Jaque explica que alguns truques poderão deixar essa etapa um pouco mais prática.

Continua após a publicidade

“Comece com o cabelo seco e desembaraçado. Se for necessário, use um pente de dentes largos ou uma escova anti-quebra pra retirar todos os nós. Depois, separe o cabelo em quatro partes: divida ao meio, fazendo uma linha de orelha a orelha, e depois, cada metade divida de novo ao meio, criando duas seções na parte de trás e duas na parte da frente”, sugere a profissional.

Para facilitar o processo, utilize prendedores ou presilhas próprias para o cabelo. Dessa forma, cada mecha ficará bem separada, o que garante uma aplicação mais organizada e eficiente da tinta

Passo 04: Aplicando a tintura

Antes de aplicar a mistura de coloração, há alguns alertas. “A luva é um item indispensável na hora de realizar qualquer procedimento que envolve substâncias químicas“, alerta a cabeleireira.

As tintas que encontramos em farmácias ou perfumarias são super agressivas à pele, causando irritações ou alergias. Por isso, o uso das luvas que acompanha o kit é indispensável.

Continua após a publicidade

Dado as dicas de segurança necessárias para tingir os cabelos, chegou o momento de aplicar a mistura.

“Comece aplicando em mechas pequenas, com ajuda de um pincel de coloração, de trás para frente, fazendo com que todos os fios estejam úmidos com tinta. E, quando terminar cada mecha, as separe com um prendedor para que não se misture com o restante do cabelo. Faça isso até que todo os fios estejam todos úmidos”, explica.

Quanto menores as seções, mais uniforme será a aplicação, reduzindo o risco de deixar áreas sem tinta ou com excesso de produto. Se estiver fazendo sozinha, use dois espelhos — um na frente e outro atrás — para conseguir visualizar toda a aplicação do produto, mesmo sem ajuda.

“O ideal é deixar o tempo de ação do produto indicada pelo fabricante, mas por via das dúvidas, 30 a 45 minutos é o suficiente”, acrescenta.

Continua após a publicidade

Passo 05: Enxague e finalização

Após o tempo de pausa e de ação da coloração, chega o momento de enxaguar o cabelo para conferir o resultado final da transformação. De acordo com Jaque, o ideal é que a lavagem do cabelo seja feita até que a água saia limpa dos fios.

“Use água fria e corrente para garantir que a cor fique uniforme e não resseque os fios. Quando a água estiver transparente é porque todo o resíduo foi removido com sucesso”, pontua a profissional.

Essa também pode ser uma ótima oportunidade para potencializar a beleza dos seus cabelos com uma potente hidratação.

“O cabelo tende a perder queratina após o processo de coloração, o que pode deixá-lo quebradiço e elástico. Nesse caso, usar uma máscara reconstrutora, rica em queratina, proteína e aminoácidos, ajuda a restaurar a estrutura do fio e fortalecer a fibra capilar.”

Depois dessa injeção de hidratação em suas madeixas, basta secar os cabelos com a ajuda de um secador ou finalizar com um método de sua preferência. “O certo seria evitar todo e qualquer tipo de calor após a aplicação da tinta. Agora, se for extremamente necessário, não abuse do secador ou chapinha”, finaliza.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.